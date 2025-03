Huijsen, el diamante que ya brilla con España

Quién nos iba a decir que uno de los futbolistas más destacados de la selección española frente a Países Bajos iba a ser Dean Huijsen. Primeros minutos con la absoluta, entrando de forma inesperada desde el banquillo, en un torneo oficial como la Nations League, frente a la selección del país en el que nació, con todo un estadio en contra… El central del Bournemouth demostró un descaro y una madurez impensables para un chaval de 19 años que dejó a más de uno con la boca abierta en su debut.

Hace tan solo unos días, Huijsen formaba parte de la lista de Santi Denia para la Sub-21. Una lesión a última hora de Iñigo Martínez le abrió las puertas de la absoluta y las molestias en otro futbolista del FC Barcelona -Pau Cubarsí- provocaron su estreno por todo lo alto y su descubrimiento el pasado jueves en la Nations League.

Dean Huijsen es uno de esos nombres que dará mucho que hablar el próximo verano. El central ha irrumpido en la Premier League con fuerza y, a sus 19 años, se mueve sobre el campo como todo un veterano. Es ambidiestro, portentoso, talentoso, con carácter y tiene buena salida de balón. Andoni Iraola ha sabido exprimirle al máximo en el Bournemouth, donde es un fijo en la zaga tras disputar 23 partidos, con 18 titularidades.

Con el 14 de Cruyff en De Kuip

Nacido en Amsterdam, el fútbol quiso que su primer partido como internacional español fuese en Países Bajos (Rotterdam), frente al país en el que se crio (llegó a ser internacional sub-19) y con el dorsal 14 de Johan Cruyff a su espalda. Todas esas coincidencias provocaron los pitos por parte de la grada de ‘De Kuip’ cuando ingresó al terreno de juego por el lesionado Pau Cubarsí en el minuto 41.

Los abucheos eran constantes cada vez que tocaba el balón, pero Huijsen, ajeno a lo extradeportivo, soportó la presión y dio un recital sobre el verde. Memphis Depay no pudo con su solidez defensiva y fue un plus para Luis de la Fuente en la salida de balón. Su contundencia, además, supuso su primera tarjeta amarilla tras una dura entrada en la segunda mitad. Pero ni eso le frenó.

Elogios de De la Fuente

"No lo he hecho mal; lo he hecho bien", dijo Huijsen tras el partido frente a ‘su’ país. “El público es el público. Yo me centro en jugar y ya está. Espero que Pau (Cubarsí) esté bien. Es un sueño debutar con la selección y estoy encantado; hay jugadores muy buenos aquí y estoy muy contento", añadió el central del Bournemouth.

"Es una gran noticia para la selección y el fútbol español ver a un jugador tan joven debutar con ese desparpajo y soportar la presión tan bien. Sumamos uno más a la familia y ha tenido una adaptación e integración fantástica con un comportamiento muy bueno", dijo De la Fuente sobre él.