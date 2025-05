Huijsen se carga a Asencio

El Real Madrid ha salvado los muebles en lo referente a su presencia en la convocatoria de la selección española para disputar la UEFA Nations League. Lo ha hecho, eso sí, con un jugador que ni siquiera ha vestido aún la camiseta blanca porque hace apenas nueve días que se hizo oficial su fichaje procedente del Bournemouth. Se trata de Huijsen, que ha sido de nuevo convocado por Luis de la Fuente.

Su presencia, además, ha dejado fuera de la lista a Asencio, que sí estuvo en la anterior convocatoria de La Roja para medirse a Holanda en los cuartos de final previos a la Final Four. El canterano del Real Madrid no disputó ni un solo minuto y vio cómo el que será su compañero si no cambia su situación entró en la ida por la lesión de Cubarsí y acabó jugando la vuelta de titular.

Raúl Asencio, en un partido en el Santiago Bernabéu / Juanjo Martín / EFE

El palo para Raúl es gordo porque ahora ni siquiera ha entrado en la convocatoria para la Final Four pese a haber sido importante durante toda la temporada para Carlo Ancelotti. Además, sigue pendiente del proceso judicial en el que está acusado de difusión de pornografía infantil, entre otros presuntos delitos.

Un mensaje meridiano para Asencio

El mensaje que le está dando De la Fuente en la selección española, pero también Florentino Pérez en el Real Madrid es meridiano: Huijsen está por encima suyo y no lo tendrá fácil para recuperar su protagonismo. De hecho, en este momento el ex del Bournemouth, de origen holandés pero con nacionalidad española, es el único que logra evitar un cero absoluto del conjunto madridista en la selección española.

La única esperanza para Asencio es que Xabi Alonso le recupere para la causa, aunque no parece que esa sea su intención porque, obviamente, el nuevo entrenador blanco ha dado su visto bueno a la operación para traer a Huijsen a la capital española.