Hugo Sánchez fulmina a Didier Deschamps por sus críticas al árbitro del Francia - España

La resaca del Francia - España (0-2) de las semifinales del Mundial 2026 dejó un sinfín de comentarios; mayoritariamente, elogios para España y fundamentalmente críticas para Francia. Una de las más ardorosas fue la del ex delantero internacional mexicano Hugo Sánchez, comentarista de la ESPN y que se mostró indignado con el hasta ahora técnico de la selcción gala por lo que consideró críticas injustificadas al árbitro del encuentro, el salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros.

El legendario goleador mexicano que triunfó en la Liga española en los años ochenta con el Atlético y el Real Madrid participaba en la tertulia postpartido del canal televisivo cuando en la mesa se hizo referencia a las declaraciones del seleccionador francés en las que dejaba entrever que el triunfo de la selección española se había visto amparado por las decisiones del colegiado salvadoreño.

Hugo Sánchez fue muy duro con Didier Deschamps por sus críticas al árbitro del Francia-España / @ESPNmx

"Eres un corriente, eres nefasto"

Un Hugo Sánchez visiblemente indignado se dirigió a la cámara para lanzar su discurso: "A ver Deschamps, yo te voy a responder a ti", se arrancó el exatacante mexicano. "En primer lugar, hay que ser respetuoso y ser profesional. Y de esa manera como tú menosprecias a un árbitro de El Salvador, resulta... me parece fatal. Eres un corriente (ordinario), eres nefasto; nefasto al grado de que lo que tienes que hacer es ofrecer disculpas públicas por esta estupidez que dijiste y ofrecer disculpas a ese árbitro porque ese árbitro es el mejor que ha pitado en muchísimos partidos de esta Copa del Mundo, y tú por ardido (resentido) menosprecias a una persona que no merece ser menospreciada, proque si alguien ha pitado un partido muy bien es este".

Sánchez dejó claro que su opinión "no (es) porque España haya ganado, sino porque tú está buscando justificantes de hacer algo que no hiciste en la cancha ni previo en tu estrategia, en tu táctica porque lamentable estás fuera de la seleccion y te lo mereces por menospreciar al árbitro".

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"¿La sombra de (Zinedine) Zidane?", le preguntó el conductor de la tertulia. "¿Zidane? ¡Ya, que venga!". Le recordaron que Didier Deschamps es el técnico que ha dirigido más partidos en las fases finales de la Copa del Mundo, y entonces Hugo Sánchez se retactó mínimamente. "¡Perdón, perdón que me haya mnanifestado así, pero no lo puedo soportar que este tipo haga eso!", en referencia a las críticas de Didier Deschamps al árbitro para justificar la eliminación de Francia ante España.