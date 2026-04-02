A qué hora es la lista de Sonia Bermúdez y dónde ver en directo la convocatoria de España

La Selección Española femenina de fútbol vuelve a escena estos próximos días. Este viernes, Sonia Bermúdez ofrecerá la lista de convocadas para los próximos partidos contra Inglaterra y Ucrania, que se disputarán en el marco de la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación del Mundial de Brasil de 2027.

La seleccionadora española espera contar con buena parte de su bloque para afrontar los próximos duelos. En la última convocatoria, donde España jugó contra Islandia y Ucrania, la lista estuvo protagonizada por muchas caras jóvenes nuevas que serán menos esta vez una vez recuperadas algunas de las piezas claves del equipo.

España jugará este martes 14 de abril en Wembley contra Inglaterra a las 20:00 horas y cerrará el parón de selecciones contra Ucrania en Córdoba el sábado 18 a las 16:00 horas. Especialmente importante será el partido contra las inglesas, su principal rival para acceder de manera directa al próximo Mundial, a pesar de que España cuenta con seis de los seis puntos posibles tras vencer en las dos primeras jornadas.

A qué hora es la lista de Sonia Bermúdez para los partidos de España

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, presentará la lista de convocados para los próximos partidos de Clasificación para el Mundial este viernes 2 de abril a las 11:30 horas. Lo hará a través de un vídeo y, unos días más tarde, el martes 7 de abril a las 12:30 horas, se ofrecerá desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una rueda de prensa para explicar la lista y responder a las preguntas de los periodistas.

Dónde ver la convocatoria de Sonia Bermúdez y España

La lista de Sonia Bermúdez se podrá ver online a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol. La rueda de prensa, por su parte, a través del canal de YouTube de la RFEF.