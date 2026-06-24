A qué hora juega España contra Uruguay y dónde ver el partido del Mundial en directo por TV y online

España ya tiene en mente su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras el 0-0 del debut frente a Cabo Verde y la goleada contra Arabia Saudí (4-0), la selección de Luis de la Fuente se mide a Uruguay en el estadio Akron de Guadalajara con el objetivo de acabar primera del Grupo H.

El combinado español lidera el grupo con cuatro puntos y solamente necesita el empate frente a los uruguayos para asegurar su billete a la siguiente ronda como primer lugar del grupo. La goleada ante el combinado saudí, con Lamine Yamal y Oyarzabal como protagonistas, devolvió la confianza al equipo tras el tropiezo inicial.

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H y quedó comprometido de cara a la última jornada, obligado a ganar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. La Celeste ha mostrado una mezcla de carácter y fragilidad defensiva: remontó ante los caboverdianos pero no supo cerrar el partido.

Así está la clasificación del grupo H del Mundial

El mensaje de Marcelo Bielsa de cara al choque ante España fue claro. "Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros", declaró.

A ello se añade una baja importante en defensa. El seleccionador confirmó que el central del FC Barcelona, Ronald Araújo, no llega para ser titular en el encuentro ante España por problemas físicos.

Alineaciones probables del España - Uruguay España : Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Dani Olmo.

: Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Dani Olmo. Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Ugarte, Bentancur; Araújo, Valverde, Canobbio; Darwin Núñez.

El colegiado designado por la FIFA para el Uruguay - España es Ismail Elfath, árbitro de origen marroquí nacionalizado estadounidense, de 44 años, internacional desde 2016 y con experiencia mundialista en Catar 2022.

Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins ejercerán como asistentes en las bandas, mientras que el costarricense Juan Calderón será el cuarto árbitro y Juan Carlos Mora actuará como asistente de reserva.

¿A qué hora empieza el España - Uruguay del Mundial?

El partido entre la selección española y la uruguaya, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio a las 02:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el España - Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Uruguay de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

En Uruguay, el partido se emite por Canal 5, DSports y su plataforma de streaming DGo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.