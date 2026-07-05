A qué hora juega España contra Portugal y dónde ver el partido de octavos del Mundial por TV y en abierto

Muchos veían a los dos equipos jugándosela en una hipotética final, pero España y Portugal se verán las caras antes de lo previsto en este Mundial 2026. Los conjuntos dirigidos por Luis de la Fuente y Roberto Martínez se enfrentarán en los octavos de final, en un partido que dejará fuera del torneo a una de las favoritas al título.

España llega al encuentro tras disipar las dudas que se generaron alrededor del equipo después del decepcionante debut ante Cabo Verde (0-0). Los partidos posteriores, especialmente el duelo ante Austria en dieciseisavos, dejaron la sensación de que el combinado nacional cada vez va cogiendo mejor tono físico y se acerca a su mejor versión, una muy parecida a la que ya conquistó la Eurocopa hace dos años.

Luis de la Fuente, seleccionador español / EFE

Por su parte, la selección de Portugal ha mostrado una cara decepcionante hasta ahora. Los lusos sufrieron muchísimo para vencer a Croacia en la ronda previa e incluso estuvieron cerca de la eliminación. Antes, en la fase de grupos, solo lograron una victoria (ante Uzbekistán) y empataron contra Colombia y RD Congo.

El partido de octavos de final entre Portugal y España se disputará este lunes 6 de julio a las 21:00 hora española. El AT&T Stadium será el escenario del encuentro y Anthony Taylor el encargado de dirigirlo. Aquí no importa todo lo que se ha logrado previamente, solo vale ganar para seguir vivos en el campeonato una ronda más.

Cristiano y Lamine Yamal se vieron las caras en la última final de la UEFA Nations League / Sven Hoppe/dpa / Europa Press

¿Dónde ver el Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección y Portugal de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

En SPORT seguiremos en directo todo lo que ocurra en este partido de octavos de final del Mundial 2026. Además de la narración minuto a minuto, encontrarás la crónica, las reacciones más destacadas y toda la última hora de la mano de nuestro enviado especial, Jordi Gil.