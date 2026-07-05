Mundial 2026
A qué hora juega España contra Portugal y dónde ver el partido de octavos del Mundial por TV y en abierto
A qué hora juega la selección española contra Portugal y en qué canal de TV ver en abierto los octavos del Mundial 2026 desde España
Muchos veían a los dos equipos jugándosela en una hipotética final, pero España y Portugal se verán las caras antes de lo previsto en este Mundial 2026. Los conjuntos dirigidos por Luis de la Fuente y Roberto Martínez se enfrentarán en los octavos de final, en un partido que dejará fuera del torneo a una de las favoritas al título.
España llega al encuentro tras disipar las dudas que se generaron alrededor del equipo después del decepcionante debut ante Cabo Verde (0-0). Los partidos posteriores, especialmente el duelo ante Austria en dieciseisavos, dejaron la sensación de que el combinado nacional cada vez va cogiendo mejor tono físico y se acerca a su mejor versión, una muy parecida a la que ya conquistó la Eurocopa hace dos años.
Por su parte, la selección de Portugal ha mostrado una cara decepcionante hasta ahora. Los lusos sufrieron muchísimo para vencer a Croacia en la ronda previa e incluso estuvieron cerca de la eliminación. Antes, en la fase de grupos, solo lograron una victoria (ante Uzbekistán) y empataron contra Colombia y RD Congo.
El partido de octavos de final entre Portugal y España se disputará este lunes 6 de julio a las 21:00 hora española. El AT&T Stadium será el escenario del encuentro y Anthony Taylor el encargado de dirigirlo. Aquí no importa todo lo que se ha logrado previamente, solo vale ganar para seguir vivos en el campeonato una ronda más.
¿Dónde ver el Portugal - España de los octavos de final del Mundial 2026 por TV y en directo?
En España, el partido entre la selección y Portugal de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.
En SPORT seguiremos en directo todo lo que ocurra en este partido de octavos de final del Mundial 2026. Además de la narración minuto a minuto, encontrarás la crónica, las reacciones más destacadas y toda la última hora de la mano de nuestro enviado especial, Jordi Gil.
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