A qué hora juega España hoy y dónde ver el partido contra Arabia Saudí del Mundial en directo por TV y online

España afronta hoy una cita que ya no admite más empates en el Mundial 2026. Tras el 0-0 del debut frente a Cabo Verde, la selección de Luis de la Fuente se mide a Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con la obligación de sumar de tres para no llegar contra las cuerdas a la última jornada del Grupo H ante Uruguay.

El rival no será sencillo pese a las apariencias. Arabia Saudí llega con la moral alta después de plantar cara a Uruguay y sacar un empate (1-1) que en Riad se vivió casi como una victoria.

El cuadro de Georgios Donis se mostró muy pegajoso atrás, aunque acabó físicamente desgastado, un dato que el cuerpo técnico español ha estudiado con detalle para tratar de explotarlo con circulación de balón y cambios de ritmo.

Pedri, otra vez la llave del equipo

La gran duda táctica pasa por el doble pivote. Todo indica que De la Fuente repetirá con Rodri y Fabián Ruiz en la base, aunque se espera que Pedri disfrute de mayor libertad para iniciar el juego algo más retrasado, corrigiendo así uno de los problemas vistos ante Cabo Verde. El intercambio de posiciones entre el canterano del Barça y Fabián deberá fluir mejor, con más llegadas desde segunda línea.

Pedri, desnaturalizado en el debut de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En ataque, Lamine Yamal apunta a la titularidad por la banda derecha pese a las dudas físicas que arrastra, aunque es improbable que complete los noventa minutos. Su entrada desplazaría a Ferran Torres o a Mikel Oyarzabal. También se espera más participación de Dani Olmo en detrimento de Gavi. La principal incógnita en defensa es si De la Fuente apuesta por Pedro Porro en el lateral derecho, un perfil más similar al de Carvajal que el de Marcos Llorente.

Dos bajas marcan la semana de entrenamientos: Mikel Merino, apartado del grupo por gestión de cargas, y Nico Williams, que arrastra molestias musculares en su recuperación. Ninguno de los dos trabajó con el resto del equipo a tres días del partido.

Alineaciones probables del España - Arabia Saudí España: Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Dani Olmo. Arabia Saudí: Alowais; Abdulhamid, Alamri, Altambakti, Al Harbi, Al Shamat, Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari, Al Breikan y Al Juwayir.

Un historial favorable, pero con matices

España y Arabia Saudí se han enfrentado tres veces. La primera, en el Mundial de 2006, terminó con victoria española por 1-0 gracias a un gol de Juanito. Después llegó un amistoso previo a Sudáfrica 2010 que se resolvió 3-2 con un tanto decisivo de Fernando Llorente, y el último cruce, en Pontevedra en 2012 bajo la dirección de Frank Rijkaard, acabó en un contundente 5-0 con doblete de Pedro.

Los saudís acumulan diez derrotas en sus últimos once partidos frente a selecciones europeas, con la excepción de aquel histórico triunfo ante Bélgica en 1994, también en Estados Unidos, con el inolvidable gol individual de Saeed Al-Owairan.

De la Fuente confía en lograr la victoria frente a Arabia Saudí / RONALD WITTEK / EFE

En la plantilla actual solo un futbolista juega fuera de Arabia: Saud Abdulhamid, lateral del Lens, lo que rompe una tradición que se remonta a su debut mundialista hace más de treinta años.

El colegiado del encuentro será el brasileño Raphael Claus.

¿A qué hora empieza el España - Arabia Saudí del Mundial?

El partido entre la selección española y la de Arabia Saudí, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.