A qué hora juega España hoy contra Francia y dónde ver las semifinales del Mundial 2026 gratis por TV y en abierto

España afronta este martes 14 de julio uno de los partidos más importantes de los últimos años más allá de la final de la Euro 2024 ante Inglaterra. La selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Francia en las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de sellar el pase a la gran final del torneo.

La Roja llega lanzada tras eliminar a Bélgica en cuartos de final en otro final agónico con gol de Mikel Merino sobre la bocina, mientras que el conjunto de Didier Deschamps hizo los deberes con solvencia ante Marruecos con un gran Mbappé.

Un billete para la final

El vencedor del encuentro se clasificará para la final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra y España buscará regresar a una final mundialista por primera vez (segunda en su historia) tras 2010 con una generación que ha ilusionado durante todo el torneo y que ha dado alegrías con los títulos de la Eurocopa y la Nations League.

Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi y Dani Olmo liderarán a una selección que tendrá enfrente al máximo goleador del campeonato, Kylian Mbappé, y a una Francia que todavía no conoce la derrota ni siquiera el empate en este Mundial. Dallas, o más bien, Arlington, será el escenario de una semifinal de enorme nivel en la que solo uno de los dos gigantes europeos seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo.

Rodri con Lamine Yamal / Archivo

¿A qué hora juega España contra Francia?

El partido entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio a las 21:00 horas, hora peninsular española, una hora menos en Canarias.

¿Dónde ver gratis por TV el España - Francia?

El encuentro podrá verse gratis y en abierto en La 1 y La 2 (en catalán) de TVE y también a través de RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública. Y como todo el Mundial, el partido también se podrá seguir en DAZN.

Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto, la narración en directo, las mejores jugadas, el resultado y todas las reacciones posteriores en SPORT, con una cobertura especial antes, durante y después del partido.