A qué hora es el España - Suecia hoy y dónde ver las semifinales del Europeo sub-19 femenino 2026 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Suecia hoy martes 7 de julio en el FF BH Football Training Centre de Zenica, Bosnia, en las semifinales del Europeo sub-19 femenino 2026. 'La Rojita', siete veces campeona de la competición continental, se encuentra a apenas dos pasos de poder celebrar un nuevo título que le permitiría mantener la hegemonía establecida en los últimos años en la categorá.

El tropiezo inaugural ante Suiza (2-1) no hizo mella en la selección dirigida por David Aznar, que reaccionó de inmediato con una goleada ante Islandia (4-0) y una sufrida victoria ante Austria (2-1) para finalizar como líder de grupo. Suecia, por su parte, tuvo que conformarse con la segunda posición del otro grupo al caer contra Alemania en la jornada final (2-0).

En caso de lograr la victoria y acceder a la gran final, España tendrá que esperar unas horas para conocer a su rival en el partido por el título. Este saldrá del cruce entre Alemania y Austria, que las teutonas afrontan como grandes favoritas.

¿A qué hora juega España contra Suecia en el Europeo sub-19 femenino?

El partido entre España y Suecia, correspondiente a las semifinales del Europeo sub-19 femenino, se disputará hoy martes 7 de julio a las 16:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el España - Suecia gratis por TV y online?

En España, el partido de semifinales del Europeo sub-19 femenino entre la selección española y Suecia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.