"Mis hijos no entienden que haya tanta gente que le tiene rabia a su padre"

Capitán de una España que aspira a todo en la Eurocopa de Alemania que arranca este viernes, Álvaro Morata asume el rol de líder con ganas. Y en cada intervención pública que hace lo deja claro. El delantero del Atlético de Madrid, cuyo futuro de rojiblanco está en duda, charló con 'El Larguero' de la Cadena SER desde la concentración con España en territorio germano.

"Para mí lo más fácil es no estar jugando en España, por mi vida, por lo que tengo que vivir cuando salgo a la calle en nuestro país. Para mí lo más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos, que tienen cinco años, no entienden por qué hay gente que le tiene tanta rabia a su padre. Lo fácil el verano pasado hubiera sido irme del Atlético. Tenía ofertas mejores económicamente, grandes equipos, pero tengo la ilusión de ganar con el Atlético, cuando veo la gente cómo reacciona a nuestros partidos y a las victorias, pesa mucho esa parte", dijo, contundente, el atacante.

"Lo que sale en prensa será lo que están hablando ellos. Sí veo que el Atlético quiere fichar a ocho delanteros, veo que no soy la prioridad del club. No me puedo quedar en el Atlético para no jugar", añadió, contundente, sobre su futuro.

RELACIÓN CON SIMEONE

Acerca de la figura de Simeone, el madrileño comentó que "No he hablado con él. Muchas veces, cada verano parece que me lleve mal con él. Al revés. Ningún tipo de problema. Muchas veces hablo de cosas de la vida con él y me ha ayudado en muchas cosas. Pero son aspectos que yo no controlo, no sé si estoy en sus planes o en los del club, pero hablaremos cuando volvamos al trabajo".