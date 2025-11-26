El hijo de Pellegrino puede ser el Plan B de España

Luis de la Fuente, seleccionador español, está afinando la lista de nombres de candidatos para estar en la lista de 26 jugadores para el Mundial del 2026. Según avanzó Joaquín Maroto en el diario AS, Mateo Pellegrino, el hijo del ex blaugrana Mauricio, está en el punto de mira del staff técnico de la Roja.

Su perfil encaja con el tipo de futbolista que está buscando el míster riojano en los últimos tiempos. Joselu era su alternativa preferida para tener un Plan B en ataque, pero ha dejado de contar con el ex madridista, quien a sus 35 años está dando sus coletazos finales en Qatar.

En Argentina la noticia ha tenido mucho repercusión ya que Mateo puede elegir entre la albiceleste, el país de su familia, o España ya que nació en Valencia. A sus 24 años no ha sido llamado por Lionel Scaloni y está destacando esta temporada en el Parma italiano. Su último doblete ante el Hellas Verona lo ha situado en la cresta de la ola en la Serie A.

La vaselina con la que Mateo Pellegrino le endesó su segundo gol al Hellas Verona / EFE

Mateo es un delantero centro tradicional. Con 1,92 m. de estatura, destaca por su corpulencia, juego aéreo y capacidad para moverse bien dentro del área. De la Fuente intentó buscar este perfil en las últimas ventanas con Samu y Borja Iglesias, pero ninguno de los dos estuvo especialmente acertado.

La posición de '9' está ocupada actualmente por Mikel Oyarzabal con Ferran Torres como alternativa, pero De la Fuente también quiere tener otro delantero centro más clásico, con independencia de si finalmente recupera a Álvaro Morata.

Solo en la sub-18 de Argentina

Los medios argentinos se han encargado de recordar que Pellegrino jugó con la sub-18 de Argentina y recuerdan declaraciones del futbolista declarando que su preferencia sería la albiceleste. Pese a nacer en Valencia, a los 7 años se fue a vivir a Argentina y se formó en las divisiones inferiores de Club Atlético Vélez Sarsfield.

TyC recoge unas declaraciones del futbolista afirmando que "si tengo la opción de las dos y me ofrecen lo mismo, elijo Argentina. Yo me siento argentino. Quiero un montón a España, nací ahí, tengo amigos y pasé muchos años de mi vida, pero me considero argentino".

Un planteamiento que, sin embargo, puede cambiar si se ve con opciones de jugar un Mundial. De momento, la Federación Española lo tiene en su radar y podría ser convocado en la última ventana antes de la Copa del Mundo, que será en marzo con la Finalissima ante la propia Argentina probablemente en Qatar, como banco de pruebas definitivo..

Por ahora, el futbolista está siendo monitorizado y su forma de jugar encaja con el perfil que desea De la Fuente, pero aún quedan cuatro meses para la próxima convocatoria y el técnico tiene todas las cartas sobre la mesa.