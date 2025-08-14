La hemeroteca señala a Sonia Bermúdez

Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora de España después de que la RFEF decidiera no renovar el contrato de Montse Tomé. Ahora, todos los focos están puestos en la exinternacional vallecana y, como su llegada no ha sido especialmente bien acogida en las redes sociales, no han tardado en aparecer recuerdos de la entrenadora cuestionando cómo podria ser su forma de actuar durante esta nueva etapa.

La sucesora de Tomé tiene por delante un gran reto: dirigir a las actuales campeonas del mundo. No obstante, su nombramiento en el nuevo cargo ha sido controvertido desde el principio, puesto que Bermúdez no ha dirigido nunca un equipo de la élite o una selección absoluta. Es más, su currículum pasa por haberse sentado en los banquillos del cadete del Real Madrid y por las categorías inferiores del combinado nacional.

Uno de los grandes conflictos que la exseleccionadora ha tenido en estos dos años ha sido el caso de 'Jenni Hermoso'. Cuando empezó su carrera como la primera entrenadora en La Roja, la asturiana tomó la decisión de no convocar a Jenni, aún cuando podrían haber habido motivos futbolísticos para contar con ella. Por su parte, la jugadora de Tigres expresó públicamente su disconformidad con esta medida en repetidas ocasiones.

Sonia Bermúdez 'cargó' contra Jorge Vilda

Ser la seleccionadora de España supone haber de someterse a un escrutinio público, sobre todo si se llega a esa posición con mal pie. Cabe recordar que Bermúdez fue una de las personas que aplaudió en la famosa asamblea de Rubiales, donde repitió varias veces ese "No voy a dimitir".

Asimismo, ahora se ha recuperado un fragmento de una entrevista que la española concedió a 'El Confidencial' en 2018, cuando Jorge Vilda, en ese entonces entrenador de la Selección, optó por no volverla a incluir en una lista de convocadas pese a su rendimiento en los terrenos de juego.

"He echado de menos una llamada de teléfono. Algunas jugadoras hemos estado muchos años en el equipo, luchando, qué menos que una explicación que justifique el porqué de no estar allí a pesar del buen nivel que aún mantengo. Fui pichichi con el Atlético y no estuve en las listas, otras compañeras que metieron la mitad de goles en comparación sí que fueron. Lógicamente, me alegro por ellas, pero al final no te lo tomas bien. Al parecer, si tienes más de treinta años no tienes cabida, da igual lo que hagas", expresó Sonia.

Esta situación es más que parecida con todo lo que ha vivido Jenni en los últimos dos años. Por ese motivo, aunque aún se desconoce cómo actuará con sus jugadoras, este hecho podría indicar un cambio en la comunicación con el grupo respecto a su antecesora. No obstante, tendremos que esperar hasta octubre, en la primera ventana internacional, para comprobarlo.