Héctor Fort, Jan Virgili y Andrés Cuenca, convocados para la preparación del Mundial sub-20

Los jugadores del FC Barcelona Héctor Fort y Andrés Cuenca, además de Jan Virgili, que en las próximas horas será traspasado oficialmente al RCD Mallorca, han sido convocados para la concentración en Francia de la selección española sub-20 del septiembre, que servirá de preparación para el Mundial de esta categoría que tendrá lugar en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.

El equipo dirigido por Paco Gallardo se enfrentará a la selección francesa en Clairefontaine dos veces en la primera semana de septiembre (jueves 4 a las 16 horas y domingo 7 a las 11 horas). Serán las dos últimas pruebas de España sub-20 antes de conocer la lista definitiva para la Copa del Mundo. Todos los jugadores que viajen a Chile se perderán varios partidos de sus clubes.

Tras la inminente salida de Jan Virgili y la voluntad de que Héctor Fort salga cedido en los últimos días de mercado para tener minutos, el Mundial sub-20 no debería tener ninguna consecuencia para el primer equipo del Barça. Evidentemente, para el filial blaugrana sí que sería un contratiempo importante no poder contar con Andrés Cuenca durante varias semanas.

Cabe recordar que España debutará en el Mundial de Chile el 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En ese mismo recinto se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos.

Lista de España para la preparación del Mundial sub-20 Porteros: Vicent Abril y Raúl Jiménez. Defensas: Cristian David Perea, Héctor Fort, Jon Martín, Pau Navarro, Marc Bombardó, Andrés Cuenca, Julio Díaz y Diego Aguado. Centrocampistas: Jan Salas, Tomás Carbonell, Ismael Barea, Pol Fortuny, Thiago Pitarch, Dani Pérez y Rayane Belaid. Delanteros: Jan Virgili, Adrián Liso, Arkaitz Mariezkurrena, David Mella, Carlos Espí, Rachad Fettal y Matías Fernández-Pardo

Por otra parte, los centrocampistas del Barça Xavi Espart, Juan Hernández y Quim Junyent han sido convocados por David García Cubillo por España sub-19, que se enfrentará contra Países Bajos (miércoles 3, 19:00 horas), Inglaterra (sábado 6, 11:00 horas) y Ucrania (martes 9, 10:30 horas) en el marco del Torneo Pinatar Arena.