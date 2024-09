Héctor Fort, baja en la selección española

El blaugrana Héctor Fort ha causado baja en la concentración de la selección española sub-19, debido a un virus que le ha provocado una erupción cutánea. El lateral había recibido la llamada de Paco Gallardo, pero finalmente se ha caído de la lista durante este primer parón de selecciones y ha sido sustituido por el madridista Jesús Fortea.

Así lo ha informado 'Marca', cuya información añade que aunque no es nada grave, se le ha aconsejado no viajar y quedarse en Barcelona donde se incorporará a los entrenamientos de la dinámica blaugrana. Muy probablemente el próximo lunes, dado que Hansi Flick ha dado cuatro días de fiesta a los futbolistas no convocados con sus selecciones.

Héctor Fort sigue esperando su oportunidad en el primer equipo culé. Es el único futbolista de campo en dinámica bajo las órdenes de Hansi Flick que aún no se ha estrenado en estas cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports

Esta temporada, a pesar de que la nómina de laterales no es muy extensa -se han marchado Cancelo y Marcos Alonso-, Flick no ha contado con él, por el momento. Koundé y Balde son inamovibles; mientras que Gerard Martín debutó por la izquierda en Vallecas.