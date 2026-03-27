Selección
¿Hay VAR en el partido de España contra Serbia amistoso?
La Selección Española afronta un duelo importante de cara a la preparación para el Mundial 2026
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España disputa este viernes 27 de marzo un partido amistoso de enorme importancia contra Serbia. En La Cerámica, el combinado español no solamente medirá su estado de forma a pocos meses del Mundial 2026, sino que también vivirá un auténtico casting de cara al torneo con mucha competencia en todas las posiciones del terreno de juego.
Luis de la Fuente tiene por delante un trabajo titánico para decidir qué once jugadores formarán parte de la alineación inicial de España en el primer partido en Estados Unidos, Canadá y México. La Roja parte como una de las principales favoritas para la Copa del Mundo con jugadores como Lamine Yamal, Pedri o Rodri entre los seleccionables por el técnico español.
Este viernes, España debía disputar la Finalissima contra Argentina debido a su condición como campeona de Europa. Sin embargo, debido a los conflictos en Oriente Medio, el encuentro terminó siendo anulado y España disputará un encuentro amistoso contra Serbia en La Cerámica. Sin nada en juego, ambos equipos esperan poder medir fuerzas antes del inicio del Mundial.
¿Hay VAR en el partido de España contra Serbia amistoso?
El encuentro amistoso entre España y Serbia ha vivido alguna que otra polémica arbitral. A pesar de ello, el partido en La Cerámica no dispone de VAR para los colegiados, que deberán arbitrar como en los viejos tiempos. Eso se debe a que, al tratarse de un partido amistoso, el videoarbitraje no entra en juego primando las sensaciones sobre el verde al resultado final.
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre España y Serbia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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