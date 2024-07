¿Hay partido por el tercer y cuarto puesto en la Eurocopa 2024 de Alemania?

Los duelos entre España y Francia y Países Bajos e Inglaterra en las semifinales de la Eurocopa 2024 serán el último para dos de las cuatro selecciones en este torneo. En la máxima competición europea no hay partido por el tercer puesto, encuentro que sí que existe en el Mundial y, evidentemente, en los Juegos Olímpicos. El motivo de la eliminación de este partido viene desde muchos años atrás.

Desde la edición del 1980 de la Eurocopa que no se juega este partido. La UEFA optó por no sobrecargar un torneo ya muy denso, sobre todo desde su aumento de 18 a 24 equipos en 2016, lo que llevó a la aparición de los octavos de final. El partido por el tercer y cuarto puesto nunca ha gustado al público y recibe muchas críticas por parte de los que lo juegan. Por eso, desde 1984, no hay partido por el tercer lugar en la Eurocopa.

Además, los jugadores corren el riesgo de lesionarse en un partido sin trascendencia, pudiendo irse antes de vacaciones y descansar unas semanas previas al inicio de las competiciones de clubes.

La FIFA, en cambio, organiza el Mundial y sí que opta por jugar este encuentro. Veremos si en las próximas ediciones el partido por definir estas posiciones es eliminado.