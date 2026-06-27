Así queda el grupo H tras la victoria de España contra Uruguay y la sorpresa de Cabo Verde en el Mundial 2026

El grupo H del Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, cierra el telón reparte dos nuevos billetes hacia la fase final. Lo acontecido en la última jornada ha terminado de definir la identidad de las dos selecciones clasificadas y las dos que ponen punto y final a su andadura mundialista.

España, que se estrenó con un inesperado empate contra Cabo Verde, consigue terminar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación con 7 puntos. La gran damnificada tras la clasificación de 'La Roja' es Uruguay, que se despide del Mundial con un decepcionante balance de 2 puntos y -1 en el average que le impide optar a ser una de las mejores terceras.

La selección que acompañará a los de Luis de la Fuente en la fase final es, precisamente, Cabo Verde. El cuadro africano se ha convertido en una de las más gratas sorpresas de lo que llevamos de torneo, y sus tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudí aseguran su clasificación como segunda de grupo.

Vozinha, héroe de Cabo Verde ante España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Cómo queda la clasificación del grupo de España en el Mundial 2026?

Una vez certificada la clasificación de España y Cabo Verde, ahora sólo queda conocer a sus próximos rivales. Los africanos se enfrentarán a Argentina en dieciseisavos, mientras que 'La Roja' todavía tendrá que esperar a la resolución del partido entre Argelia y Austria.

Noticias relacionadas

La fase de grupos del Mundial 2026 será la más multitudinaria de la historia, formada por 12 grupos compuestos por 4 selecciones cada uno. El acceso directo al cuadro final de la competición está reservado para las dos mejores de cada grupo, mientras que los billetes restantes se repartirán entre las ocho mejores terceras.