Así está el grupo de España en el Mundial sub-20 tras el empate contra México

El grupo C del Mundial sub-20, en el que está encuadrado la selección española, sigue adelante este miércoles 1 de octubre con la disputa de su segunda jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo y que selecciones todavía tienen opciones de acceder a los octavos de final.

España, que aterrizaba en Chile con el firme objetivo de coserse la segunda estrella, tuvo un inicio de competición complicado. La derrota ante Marruecos obligó a los de Paco Gallardo a remar para conseguir pasar el primer corte, y el empate ante México complica aún más este objetivo.

El doblete de Gilberto Mora deja a 'La Rojita' como colista de grupo, y nada de lo que suceda en el Brasil-Marruecos de esta madrugada remediará esta situación. Los Leones del Atlas llegan en una situación radicalmente opuesta a la selección nacional, como líderes provisionales y con la posibilidad de dejar sellada su presencia en la siguiente ronda.

La última oportunidad de España de acceder a la siguiente ronda tendrá lugar en el partido ante Brasil, que pondrá el broche a la fase de grupos. Los de Paco Gallardo están obligados a ganar para seguir soñando con la posibilidad de levantar la copa.

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Mundial sub-20?

Marruecos: 3 puntos México: 2 puntos Brasil: 1 punto España: 1 punto

La fase de grupos del Mundial sub-20 está compuesta por seis grupos de cuatro equipos. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a los octavos de final, mientras que las plazas restantes serán para los cuatro mejores terceros.