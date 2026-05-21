Así queda el grupo de España en el Mundial sub-17 femenino 2026: partidos, rivales y calendario

La selección española sub-17 ya comienza a mentalizarse para su próximo desafío. Después de completar un papel más que digno en el anterior Europeo, en el que cayó cruelmente ante Alemania en unas semifinales en las que la loteria de los penaltis dictaron sentencia, 'La Rojita' prepara el asalto al Mundial de la categoría.

Precisamente su buen hacer en el Europeo fue el responsable de que las de Mila Martínez puedan disputar el próximo Mundial. Al terminar la fase de grupos entre las dos primeras, la selección española consiguió asegurarse el billete para Marruecos, que acogerá la cita intercontinental por segundo año consecutivo.

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Tras la celebración del sorteo, España ha quedado encuadrada con México, Australia y Chile en el grupo F. La andadura de la Rojita en Marruecos comenzará el próximo lunes 16 de octubre con la disputa del primer partido de la fase de grupos, ronda que se extenderá hasta el domingo 25.

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