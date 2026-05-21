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Así queda el grupo de España en el Mundial sub-17 femenino 2026: partidos, rivales y calendario

La Rojita ha quedado encuadrada en el grupo F en la próxima edición de la Copa del Mundo, que volverá a celebrarse en Marruecos

España ya conoce a sus primeras rivales en el Mundial sub-17 femenino

España ya conoce a sus primeras rivales en el Mundial sub-17 femenino / @SEFutbolFem

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La selección española sub-17 ya comienza a mentalizarse para su próximo desafío. Después de completar un papel más que digno en el anterior Europeo, en el que cayó cruelmente ante Alemania en unas semifinales en las que la loteria de los penaltis dictaron sentencia, 'La Rojita' prepara el asalto al Mundial de la categoría.

Precisamente su buen hacer en el Europeo fue el responsable de que las de Mila Martínez puedan disputar el próximo Mundial. Al terminar la fase de grupos entre las dos primeras, la selección española consiguió asegurarse el billete para Marruecos, que acogerá la cita intercontinental por segundo año consecutivo.

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Tras la celebración del sorteo, España ha quedado encuadrada con México, Australia y Chile en el grupo F. La andadura de la Rojita en Marruecos comenzará el próximo lunes 16 de octubre con la disputa del primer partido de la fase de grupos, ronda que se extenderá hasta el domingo 25.

El grupo de España en el Mundial sub-17 femenino

Así queda el grupo de España en el Mundial sub-17 femenino

Así queda el grupo de España en el Mundial sub-17 femenino / RFEF

El calendario de España en el Mundial sub-17 femenino

  • España vs México: lunes 16 de octubre a las 16:00 horas (CEST).
  • España vs Australia: jueves 22 de octubre a las 16:00 horas (CEST).
  • España vs Chile: domingo 25 de octubre a las 16:00 horas (CEST).

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