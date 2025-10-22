Así está el grupo de España en el Mundial sub-17 femenino 2025 tras la victoria ante Corea del Sur

El grupo E de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino 2025, en el que está encuadrado la selección española, se prepara para encarar su recta final tras la disputa de la segunda jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo a octavos y qué selección quedaría eliminada.

España sigue de dulce en Marruecos, dónde cuenta por goleadas todos los partidos disputados hasta la fecha. El 4-0 ante Colombia en el debut tuvo continuidad con un contundente 5-0 ante Corea del Sur, que permite a 'La Rojita' certificar su presencia de forma matemática en los octavos de final.

Con 6 puntos de 6 posibles y un contudente balance de 9 goles a favor y 0 en contra, la selección española tiene más que asegurado su billete hacia la fase final. Ahora sólo queda por definir si lo hará como primera o como segunda de grupo, algo que podría quedar decidido tras la disputa del partido entre Costa de Marfil y Colombia.

Si Costa de Marfil consigue sumar de tres ante Colombia, el grupo quedará muy abierto de cara a la última jornada. Las elefantas se jugarían la primera plaza del grupo ante España, mientras que las cafeteras pugnarían por la posibilidad de estar entre las mejores terceras contra Corea del Sur.

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Mundial sub-17?

España: 6 puntos (+9) Costa de Marfil: 1 punto (+0) Corea del Sur: 1 punto (-5) Colombia: 0 puntos (-4)

La fase de grupos del Mundial sub-17 femenino está compuesta por seis grupos de cuatro equipos. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a los octavos de final, mientras que las plazas restantes serán para los cuatro mejores terceros.