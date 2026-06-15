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MUNDIAL 2026

Así está el grupo de España en el Mundial 2026

Consulta la posición de la selección española en el grupo H durante la primera jornada de la fase de grupos y que selecciones accederían ahora mismo a la fase final

España empieza su andadura en el Mundial 2026 con un decepcionante empate ante Cabo Verde

España empieza su andadura en el Mundial 2026 con un decepcionante empate ante Cabo Verde / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El grupo H del Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, ha dado el pistoletazo de salida este lunes con la disputa de sus primeros partidos. Si bien es cierto que la cita mundista todavía se encuentra en una fase muy temprana, esta presenta una oportunidad ideal para que algunas selecciones comiencen a avanzar en firme hacia la primera ronda eliminatoria.

España, una de las más firmes candidatas a levantar la Copa del Mundo, vivio un estreno decepcionante ante Cabo Verde. La selección española partía como clara favorita, pero fue incapaz de romper el 0-0 inicial ante la férrea defensa levantada por un rival mucho más incómodo de lo esperado.

El resultado entre España y Cabo Verde marca el camino a seguir para que Uruguay, la otra favorita a liderar el grupo, se sitúe provisionalmente esta posición de privilegio. Para asaltar la cabeza del grupo, a los de Marcelo Bielsa les basta con imponerse esta madrugada ante Arabia Saudí para superar la puntuación y ganarle el average a 'La Roja'

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