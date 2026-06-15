Así está el grupo de España en el Mundial 2026

El grupo H del Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, ha dado el pistoletazo de salida este lunes con la disputa de sus primeros partidos. Si bien es cierto que la cita mundista todavía se encuentra en una fase muy temprana, esta presenta una oportunidad ideal para que algunas selecciones comiencen a avanzar en firme hacia la primera ronda eliminatoria.

España, una de las más firmes candidatas a levantar la Copa del Mundo, vivio un estreno decepcionante ante Cabo Verde. La selección española partía como clara favorita, pero fue incapaz de romper el 0-0 inicial ante la férrea defensa levantada por un rival mucho más incómodo de lo esperado.

El resultado entre España y Cabo Verde marca el camino a seguir para que Uruguay, la otra favorita a liderar el grupo, se sitúe provisionalmente esta posición de privilegio. Para asaltar la cabeza del grupo, a los de Marcelo Bielsa les basta con imponerse esta madrugada ante Arabia Saudí para superar la puntuación y ganarle el average a 'La Roja'

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Federico Valverde, protagonista con Uruguay en el Mundial 2026 / Twitter

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 será la más multitudinaria de la historia, formada por 12 grupos compuestos por 4 selecciones cada uno. El acceso directo al cuadro final de la competición está reservado para las dos mejores de cada grupo, mientras que los billetes restantes se repartirán entre las ocho mejores terceras.