Así está el grupo de España en el Mundial 2026: clasificadas y primera del grupo H antes de la última jornada

El grupo H del Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, se prepara para su colofón final. Lo acontecido en la segunda jornada deja a algunas selecciones con el billete hacia la fase final prácticamente en el bolsillo, aunque todo puede cambiar en los últimos partidos.

España, una de las más firmes candidatas a levantar la Copa del Mundo, ha evitado las consecuencias catastróficas que pudo tener su tropiezo inicial contra Cabo Verde (0-0). La goleada ante Arabia Saudí (4-0) deja a la 'Roja' como líder en solitario del grupo, además de sutuarle en una situación en cuanto al average.

Uruguay, en cambio, se ha complicado enormemente la vida. Los dos empates ante Arabia Suadí (1-1) y Cabo Verde (2-2) dejan a los de Marcelo Bielsa al borde del abismo, obligándoles a ganar o como mínimo puntuar ante la selección española para poder superar el primer corte.

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¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 será la más multitudinaria de la historia, formada por 12 grupos compuestos por 4 selecciones cada uno. El acceso directo al cuadro final de la competición está reservado para las dos mejores de cada grupo, mientras que los billetes restantes se repartirán entre las ocho mejores terceras.