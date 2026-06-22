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MUNDIAL 2026

Así está el grupo de España en el Mundial 2026: clasificadas y primera del grupo H antes de la última jornada

Consulta la posición de la selección española en el grupo H tras la segunda jornada de la fase de grupos y que selecciones accederían ahora mismo a la fase final

España lidera el grupo H en el Mundial 2026 tras la disputa de la segunda jornada

España lidera el grupo H en el Mundial 2026 tras la disputa de la segunda jornada / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El grupo H del Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, se prepara para su colofón final. Lo acontecido en la segunda jornada deja a algunas selecciones con el billete hacia la fase final prácticamente en el bolsillo, aunque todo puede cambiar en los últimos partidos.

España, una de las más firmes candidatas a levantar la Copa del Mundo, ha evitado las consecuencias catastróficas que pudo tener su tropiezo inicial contra Cabo Verde (0-0). La goleada ante Arabia Saudí (4-0) deja a la 'Roja' como líder en solitario del grupo, además de sutuarle en una situación en cuanto al average.

Uruguay, en cambio, se ha complicado enormemente la vida. Los dos empates ante Arabia Suadí (1-1) y Cabo Verde (2-2) dejan a los de Marcelo Bielsa al borde del abismo, obligándoles a ganar o como mínimo puntuar ante la selección española para poder superar el primer corte.

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