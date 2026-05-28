Así está el grupo de España en el Europeo sub-17 masculino 2026: resultados y partidos

El Europeo sub17 masculino 2026, en el que España está encuadrada en el grupo A, se acerca al final de la fase de grupos. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería a semifinales y qué selecciones quedarían eliminadas en esta fase de grupos.

España, que se estrenó con un contundente triunfo ante la anfitriona Estonia (1-4), dio continuidad a su buen momento con una importantísima victoria ante Bélgica. El solitario tanto de Abdou Kemo brindaron a los de Sergio García tres puntos que dejan más que encarrilada su clasificación como primeros de grupo.

En el otro partido del grupo, la selección de Croacia medirá sus fuerzas ante Estonia en un partido que puede marcar profundamente las opciones de ambas selecciones de superar el primer corte.

España y los croatas se citan el próximo 31 de mayo a partir de las 13:30 horas (CEST).

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Europeo sub-17?

ESPAÑA: 6 puntos (+4)* Bélgica: 3 puntos (+1)* Croacia: 0 puntos (-2) Estonia: 0 puntos (-3)

La fase de grupos del Europeo sub-17 masculino está compuesta por dos grupos de cuatro selecciones cada uno. Las dos mejores clasificadas de cada grupo acceden directamente a semifinales y, las otras dos, quedarán eliminadas.

¿Dónde ver los partidos de España a gratis por TV y online?

En España, todo el Europeo sub-17 masculino se podrá ver gratis en abierto por televisión en Teledeporte y en streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita europea con especial atención a la selección español con las crónicas, resúmenes y declaraciones de los protagonistas.