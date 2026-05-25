Así está el grupo de España en el Europeo sub-17 masculino 2026: resultados y partidos

El Europeo sub17 masculino 2026 ya está en marcha y España está encuadrada en el grupo A. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería a semifinales y qué selecciones quedarían eliminadas en esta fase de grupos.

España debuta hoy mismo ante la anfitriona Estonia a partir de las 19:00 horas (CEST) en Tallín. Y lo hace bajo la batuta de Sergio García y con cinco culés en la expedición.

En el otro partido del grupo ya hubo un primer ganador. Bélgica se impuso a Croacia (0-2) y es, de momento, el primer líder del grupo A.

El combinado español debe ganar, al menos, dos de sus tres partidos en esta fase de grupos si quiere clasificarse para las semifinales del máximo torneo continental sub17.

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Europeo sub-17?

Bélgica: 3 puntos (+2) Estonia: 0 puntos España: 0 puntos Croacia 0 puntos (-2)

La fase de grupos del Europeo sub-17 masculino está compuesta por dos grupos de cuatro selecciones cada uno. Las dos mejores clasificadas de cada grupo acceden directamente a semifinales y, las otras dos, quedarán eliminadas.

¿Dónde ver los partidos de España a gratis por TV y online?

En España, todo el Europeo sub-17 masculino se podrá ver gratis en abierto por televisión en Teledeporte y en streaming y online a través de la plataforma RTVE Play.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita europea con especial atención a la selección español con las crónicas, resúmenes y declaraciones de los protagonistas.