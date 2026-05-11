Así queda el grupo de España en el Europeo sub-17 femenino 2026

El grupo B de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2026, en el que está encuadrado la selección española, ya está completamente definido tras la disputa de la última jornada. Te contamos cómo queda la clasificación del grupo, accede a semifinales y qué selecciones quedan eliminadas.

España, que aterrizaba en Irlanda del Norte con la firme intención de regresar a una fase final tras la decepción de la edición anterior, ha cumplido su primer objetivo. A pesar de la derrota contra Francia, la selección dirigida por Mila Martínez ha cuajado una primera fase más que notable, y las dos goleadas ante Finlandia y Polonia le han permitido ganarse uno de los dos billetes en juego hacia la siguiente fase, dónde se enfrentarán a Alemania.

La otra clasificada del grupo B es, precisamente, Francia. Las galas han pasado el rodillo a lo largo de la primera fase, goleando a Finlandia y a Polonia y consiguiendo una victoria por la mínima ante España que les permitió asegurarse la primera posición.

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Francia y España, las dos selecciones del grupo B clasificadas para las semifinales del Europeo sub-17 / @SEFutbolFem

¿Cómo queda la clasificación del grupo de España en el Europeo sub-17?

Francia: 9 puntos (+9) España: 6 puntos (+6) Polonia: 3 puntos (-2) Finlandia: 0 puntos (-8)

La fase de grupos del Europeo sub-17 femenino está compuesta por dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a semifinales, además de conseguir un billete hacia el Mundial. Los terceros quedarán eliminados del torneo continental, pero tendrán el aliciente de poder optar al último billete para la cita mundialista.