SELECCIÓN
Así está el grupo de España en el Europeo sub-17 femenino 2026
Consulta la posición de España en el grupo B tras la jornada 1, que selecciones accederían ahora mismo a semifinales y quién opta a estar entre las mejores terceras
El grupo B de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2026, en el que está encuadrado la selección española, comienza a definirse tras la disputa de la primera jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo a semifinales y qué selecciones quedarían eliminadas.
España partía como gran favorita en el duelo inaugural frente a Finlandia, y apenas necesitó unos minutos para hacer valer su condición. Los tantos de Aymeric e Iriana Fernández dejaron encarrilado el encuentro al cuarto de hora y, ya en la segunda parte, Cabetas y Castellano se encargaron de dar la puntilla para certificar los tres primeros puntos de 'La Rojita'.
No se quedó atrás Francia en cuanto a contundencia, que se estrenó con un incontestable 5-0 frente a Polonia. Este resultado coloca a las galas provisionalmente a la cabeza del grupo gracias al average.
España ha empezado con buen pie su andadura en el Europeo sub-17, pero será el próximo partido el que dicte sentencia sobre su futuro más inmediato. El próximo viernes 8 de mayo, 'La Rojita' medirá sus fuerzas ante Francia en un duelo que apunta a definir la primera posición del grupo y, a priori, un cruce más amigable en semifinales.
¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Europeo sub-17?
- Francia: 3 puntos (+5)
- España: 3 puntos (+4)
- Finlandia: 0 puntos (-4)
- Polonia: 0 puntos (-5)
La fase de grupos del Europeo sub-17 femenino está compuesta por dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a semifinales, además de conseguir un billete hacia el Mundial. Los terceros quedarán eliminados del torneo continental, pero tendrán el aliciente de poder optar al último billete para la cita mundialista.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Candidato sorpresa al banquillo del Real Madrid
- Bastoni regresa y decepciona al Barça: sigue sin apretar por su salida
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Pini Zahavi gestionaría la oferta millonaria de Arabia al Barça por Raphinha
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Anthony Gordon!
- El giro final que acerca a Rashford al once del clásico
- LeBron James incendia las redes: 'Estoy arruinado