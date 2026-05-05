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SELECCIÓN

Así está el grupo de España en el Europeo sub-17 femenino 2026

Consulta la posición de España en el grupo B tras la jornada 1, que selecciones accederían ahora mismo a semifinales y quién opta a estar entre las mejores terceras

España inicia su andadura en el Europeo sub-17 con victoria

España inicia su andadura en el Europeo sub-17 con victoria / @SEFutbolFem

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El grupo B de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2026, en el que está encuadrado la selección española, comienza a definirse tras la disputa de la primera jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo a semifinales y qué selecciones quedarían eliminadas.

España partía como gran favorita en el duelo inaugural frente a Finlandia, y apenas necesitó unos minutos para hacer valer su condición. Los tantos de Aymeric e Iriana Fernández dejaron encarrilado el encuentro al cuarto de hora y, ya en la segunda parte, Cabetas y Castellano se encargaron de dar la puntilla para certificar los tres primeros puntos de 'La Rojita'.

No se quedó atrás Francia en cuanto a contundencia, que se estrenó con un incontestable 5-0 frente a Polonia. Este resultado coloca a las galas provisionalmente a la cabeza del grupo gracias al average.

Francia protagonizó un contundente estreno en el Europeo sub-17

Francia protagonizó un contundente estreno en el Europeo sub-17 / Aleksandar DJOROVIC

España ha empezado con buen pie su andadura en el Europeo sub-17, pero será el próximo partido el que dicte sentencia sobre su futuro más inmediato. El próximo viernes 8 de mayo, 'La Rojita' medirá sus fuerzas ante Francia en un duelo que apunta a definir la primera posición del grupo y, a priori, un cruce más amigable en semifinales.

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¿Cómo está la clasificación del grupo de España en el Europeo sub-17?

  1. Francia: 3 puntos (+5)
  2. España: 3 puntos (+4)
  3. Finlandia: 0 puntos (-4)
  4. Polonia: 0 puntos (-5)

La fase de grupos del Europeo sub-17 femenino está compuesta por dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a semifinales, además de conseguir un billete hacia el Mundial. Los terceros quedarán eliminados del torneo continental, pero tendrán el aliciente de poder optar al último billete para la cita mundialista.

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