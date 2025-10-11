Así está el grupo de España en las eliminatorias para el Mundial 2026 antes del partido ante Georgia

El grupo E del las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, sigue adelante hoy sábado 11 de octubre con la disputa de su tercera jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo al Mundial y qué selecciones quedarían eliminadas.

Después de las respectivas exhibiciones ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), España afronta el segundo parón de selecciones como líder destacada de grupo. 'La Roja' cuenta con 6 puntos de 6 posibles en su casillero particular y un imponente +9 de diferencia de goles que inclina claramente la balanza a su favor en caso de empate.

El próximo rival al que se enfrentarán los pupilos de Luis de la Fuente será Georgia, segunda clasificada con 3 puntos. Con figuras de la talla de Mamardashvili, Kvaratskhelia o Mikautadze, los 'Jvarosnebi' prometen poner en aprietos a la selección nacional, aunque esta contará con el apoyo del público a su favor al jugar en el Martínez Valero.

Paralelamente al encuentro de la selección española se disputará el Bulgaria - Turquía, que completan el elenco de participantes del grupo E. Los balcánicos llegan con más necesidades al ser la única selección con el casillero a 0, pero los puntos repartidos esta noche apuntan a ser fundamentales para conseguir el billete hacia la repesca.

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en las eliminatorias para el Mundial 2026?

España: 6 puntos (+9) Georgia: 3 puntos (+2) Turquía: 3 puntos (-5) Bulgaria: 0 puntos (-6)

Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.