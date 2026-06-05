Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027 tras la victoria contra Inglaterra

El grupo A3 de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, se acerca a su esperado desenlace. Disputada ya la quinta jornada de competición de la fase previa, la carrera por el billete directo hacia la gran cita intercontinental parece inclinarse inevitablemente hacia el lado de 'La Roja'.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, ha conseguido recuperar el liderato del grupo después de una aplastante victoria contra Inglaterra. Las de Sonia Bermúdez golearon a las Lionesses (4-0) para elevar su contador particular hasta las 12 unidades y compensar con creces la derrota por la mínima sufrida en el anterior partido.

Los mismos 12 puntos registra Inglaterra, aunque la goleada en contra apunta a pasar factura. España le tiene ganado el average a su gran rival por la primera posición del grupo, pero no puede despistarse en la última jornada ante Islandia, selección ante la que necesita imponerse para no depender del resultado de las 'Lionesses' ante una Ucrania que se sabe ya sin opciones.

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Salma y Alexia celebran uno de los goles contra Inglaterra / CATI CLADERA / EFE

¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España: 12 puntos (+13) Inglaterra: 12 puntos (+5) Islandia: 6 puntos (-4) Ucrania: 0 puntos (-14)

La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.