Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027 en la última jornada

El grupo A3 de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, afronta su jornada final. A falta de un único partido por disputarse, la carrera por el billete directo hacia la gran cita intercontinental parece inclinarse inevitablemente hacia el lado de 'La Roja'.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, consiguió recuperar el liderato del grupo después de una aplastante victoria contra Inglaterra (4-0). La goleada de las de Sonia Bermúdez a las Lionesses elevó su contador particular hasta las 12 unidades y compensó con creces la derrota por la mínima sufrida en el anterior partido. A pesar de tener medio billete en el bolsillo, 'La Roja' deberá refrendar su liderato esta noche frente a Islandia.

Los mismos 12 puntos registra Inglaterra, aunque la goleada en contra apunta a pasarle factura. Las de Sarina Wiegman tienen el average perdido contra su gran rival, por lo que en la última jornada deberán imponerse ante Ucrania y esperar a un tropiezo de España contra Islandia para recuperar la primera posición del grupo y el billete directo hacia la cita mundialista.

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Inglaterra perdió el liderato del grupo tras caer goleada ante España / EFE

¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

España: 12 puntos (+13) Inglaterra: 12 puntos (+5) Islandia: 6 puntos (-4) Ucrania: 0 puntos (-14)

La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.