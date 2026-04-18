Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027

El grupo A3 de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, cierra el telón de su cuarta jornada este sábado 18 de abril. Superado el ecuador de la fase previa, la carrera por el billete directo hacia la gran cita intercontinental ya es oficialmente cosa de dos.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, apenas ha necesitado unos días para recomponerse de su reciente derrota ante Inglaterra. Las de Sonia Bermúdez golearon a Ucrania (5-0) para retomar la senda de la victoria y elevar su casillero particular hasta los 9 puntos, aunque el último tropiezo en Wembley impide que puedan afincarse en la primera posición del grupo.

Mismas 9 unidades registra Inglaterra, que mide sus fuerzas ante Islandia a partir de las 18:30 horas (CET). Las 'Lionesses' tienen en su mano la posibilidad de mantener el pleno de victorias antes de afrontar el próximo parón, en el que el segundo asalto entre españolas e inglesas dictará sentencia por el billete directo hacia el Mundial.

Noticias relacionadas

Vicky y Greenwood en una acción en el Inglaterra - España / RFEF

¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

Inglaterra: 9 puntos (+8)* España: 9 puntos (+9) Islandia: 3 puntos (-4)* Ucrania: 0 puntos (-13)

La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.