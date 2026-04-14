Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027

El grupo A3 de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, da paso a su tercera jornada este martes 14 de abril. A punto de alcanzar el ecuador de la fase previa, dos de las integrantes del grupo han dado un paso al frente hacia el torneo intercontinental.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, consiguió dejar muy buenas sensaciones en sus dos primeras comparecencias. Después de golear a Islandia en el partido inaugural de la mano de una estelar Claudia Pina, las de Sonia Bermúdez hicieron lo propio a domicilio ante Ucrania. En este parón tendrá lugar uno de los dos enfrentamientos que están llamados a definir la primera posición del grupo, con 'La Roja' midiendo sus fuerzas ante una Inglaterra que de momento se sitúa a la cabeza al tener el average a favor.

En el primero de los duelos contra las inglesas, el combinado español perdió por la mínima en Wembley a causa del gol de Lauren Hemp. Malas noticias para el combinado de Sonia Bermúdez, que perdió una oportunidad vital para poner tierra de por medio y conseguir su billete directo al Mundial 2027.

Poco después dio comienzo el partido que apunta a definir la segunda plaza de repesca, con Islandia y Ucrania como contendientes. Ambas selecciones afrontan el partido con 0 puntos en sus respectivos casilleros, por lo que una victoria marcaría profundamente esta carrera por la tercera posición. Islandia ganó por la mínima (1-0).

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¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

Inglaterra: 9 puntos (+8) España: 6 puntos (+4) Islandia: 3 puntos (-4) Ucrania: 0 puntos (-8)

La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.