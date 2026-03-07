SELECCIÓN
Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027
Consulta la posición de España en el grupo A tras la segunda jornada y que selecciones accederían ahora mismo al Mundial
El grupo A de las clasificaciones europeas para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, ha cerrado el telón de la jornada 2 este sábado 7 de marzo. Una vez disputada la segunda de las seis jornadas que componen esta ronda, dos de las integrantes del grupo han dado un paso al frente hacia el torneo intercontinental.
España, vigente campeona de la Copa del Mundo, ha dejado muy buenas sensaciones en sus dos primeras comparecencias. Después de golear a Islandia en el partido inaugural de la mano de una estelar Claudia Pina, las de Sonia Bermúdez hicieron lo propio a domicilio ante Ucrania.
La otra gran candidata del grupo a certificar el billete hacia el Mundial es Inglaterra, la vigente campeona de la Eurocopa. Las 'Lionesses' sellan el primer parón como líderes de grupo gracias a la diferencia de goles, y todo apunta a que el liderato del grupo se decidirá en el doble partido entre españolas e inglesas.
¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?
- Inglaterra: 6puntos (+7)
- España: 6 puntos (+5)
- Islandia: 0 puntos (-5)
- Ucrania: 0 puntos (-7)
La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.
- Celta - Real Madrid: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- La continuidad de Dro, en peligro
- Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou
- Flick se rinde a Xavi Espart: 'Tengo ganas de verlo jugar
- Ferrero, a corazón abierto: 'Me duele ver a una persona de mi confianza como Samu al lado de Alcaraz ahora
- Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de la selección de Marruecos
- Las alternativas a Rashford que tiene el Manchester United