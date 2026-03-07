Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SELECCIÓN

Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027

Consulta la posición de España en el grupo A tras la segunda jornada y que selecciones accederían ahora mismo al Mundial

España, segunda clasificada en la fase clasificatoria para el Mundial 2027

España, segunda clasificada en la fase clasificatoria para el Mundial 2027 / @SEFutbolFem

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El grupo A de las clasificaciones europeas para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, ha cerrado el telón de la jornada 2 este sábado 7 de marzo. Una vez disputada la segunda de las seis jornadas que componen esta ronda, dos de las integrantes del grupo han dado un paso al frente hacia el torneo intercontinental.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, ha dejado muy buenas sensaciones en sus dos primeras comparecencias. Después de golear a Islandia en el partido inaugural de la mano de una estelar Claudia Pina, las de Sonia Bermúdez hicieron lo propio a domicilio ante Ucrania.

La otra gran candidata del grupo a certificar el billete hacia el Mundial es Inglaterra, la vigente campeona de la Eurocopa. Las 'Lionesses' sellan el primer parón como líderes de grupo gracias a la diferencia de goles, y todo apunta a que el liderato del grupo se decidirá en el doble partido entre españolas e inglesas.

Inglaterra, gran rival de España por el acceso directo al Mundial 2027

Inglaterra, gran rival de España por el acceso directo al Mundial 2027 / @Lionesses

¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

  1. Inglaterra: 6puntos (+7)
  2. España: 6 puntos (+5)
  3. Islandia: 0 puntos (-5)
  4. Ucrania: 0 puntos (-7)

La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.

