Así está el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2027

El grupo A de las clasificaciones europeas para el Mundial 2027, en el que está encuadrado la selección española, ha dado el pistoletazo de salida este martes 3 de marzo. Una vez disputada la primera de las seis jornadas que componen esta ronda, las selecciones involucradas han dado su primer paso hacia el torneo intercontinental.

España, vigente campeona de la Copa del Mundo, inició su camino hacia la defensa del título midiendo sus fuerzas ante Islandia. Las de Sonia Bermúdez golearon sin piedad a Islandia gracias a una gran Claudia Pina, autora de dos tantos durante el partido (3-0). Las españolas inician con buen pie su camino hacia el Mundial, aunque el camino es largo hasta la cita en Brasil con muchos partidos por delante para acabar de ajustar las piezas necesarias en el equipo.

Vicky López ante la delantera de Islandia Sveindís Jane Jónsdóttir / Andreu Esteban / EFE

Una hora antes salió a escena Inglaterra, vigente campeona de la Eurocopa, que se enfrentó a domicilio ante Ucrania. Las 'Lionesses' vencieron con rotundidad a las ucranianas con una goleada 6-1 sin oposición. Inglaterra se pone primera en esta primera jornada de clasificación al Mundial de Brasil 2027 por diferencia de goles, aunque España se queda cerca tras su victoria contra Islandia.

Noticias relacionadas

¿Cómo está el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027?

Inglaterra: 3 puntos (+5) España: 3 puntos (+3) Islandia: 0 puntos (-3) Ucrania: 0 puntos (-5)

La liga A de la fase de clasificación europea para el Mundial 2027 está compuesta por 4 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 4 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas y las terceras tendrán una nueva oportunidad en la repesca.