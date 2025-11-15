Así queda el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2026 tras la victoria ante Georgia

El grupo E de las clasificaciones europeas para el Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, se prepara para su colofón final. Una vez disputada la quinta jornada, cada vez hay menos dudas de qué selección accederá directamente a la cita mundialista, quién se jugará el billete en la repesca y qué selecciones han quedado eliminadas.

España sigue pasando el rodillo en esta fase preliminar, y ante Georgia sumó su quinta victoria consecutiva de la mano de Oyarzabal, Zubimendi y Oyarzabal. Este nuevo triunfo deja a 'La Roja' con un balance de 15 puntos de los 15 disputados y un +19 en la diferencia de goles que inclina claramente la balanza a su favor en caso de empate.

Con estos imponentes registros cabría esperar que España conseguiría el billete hacia el Mundial con antelación, pero se lo tendrá que jugar en la última jornada. Turquía, única selección que ha conseguido mantener el infernal ritmo de los de Luis de la Fuente, hizo los deberes ante Bulgaria para ampliar su contador particular hasta los 12 puntos y mantener sus mínimas opciones de asaltar el liderato del grupo.

Calhanoglu y Güler celebran el gol de Turquía contra Bulgaria / EFE

Con Georgia y Bulgaria matemáticamente eliminadas, la última jornada terminará de resolver qué selección accede directamente al Mundial y quién tendrá que pasar por la 'repesca'. España parte con una enorme ventaja frente a Turquía, pues los otomanos necesitarían golear a los de Luis de la Fuente para revertir la abismal diferencia de goles que ahora impera entre ambas.

Cómo está la clasificación del grupo de España en las eliminatorias para el Mundial 2026?

España: 15 puntos (+19) Turquía: 12 puntos (+5) Georgia: 3 puntos (-7) Bulgaria: 0 puntos (-17)

Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.