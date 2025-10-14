Así queda el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2026 tras la victoria ante Bulgaria

El grupo E de las clasificaciones europeas para el Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, se prepara para encarar su recta final tras la disputa de la cuarta jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo al Mundial y qué selecciones quedarían eliminadas.

España supo dar continuidad a su estado de gracia ante Bulgaria (5-0), sumando su cuarta victoria consecutiva de la mano de un Mikel Merino en modo 'killer'. Con este nuevo triunfo, 'La Roja' finaliza el segundo parón con 12 puntos de 12 posibles en su casillero particular y un imponente +13 de diferencia de goles que inclina claramente la balanza a su favor en caso de empate.

La otra agraciada de la noche fue Turquía, que pasó el rodillo ante Georgia para espantar fantasmas de un primer parón en el que dejaron más dudas que certezas. Los otomanos lo tienen complicado para asaltar el liderato del grupo, pero estas dos victorias consecutivas dejan muy encarrilado su billete hacia la repesca.

Turquía golea a Georgia y apunta a la repesca para acceder al Mundial 2026 / ERDEM SAHIN

Si bien es cierto que todavía faltan dos jornadas por disputarse, todo parece decidido antes del tercer parón de la temporada. Salvo sorpresa mayúscula, España conseguirá el billete hacia el Mundial 2026 de forma directa, mientras que Turquía se lo tendrá que jugar en la repesca.

Cómo está la clasificación del grupo de España en las eliminatorias para el Mundial 2026?

España: 12 puntos (+15) Turquía: 9 puntos (+3) Georgia: 3 puntos (-3) Bulgaria: 0 puntos (-14)

Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.