Así queda el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2026

El grupo E de las clasificaciones europeas para el Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, tuvo su colofón este martes 18 de noviembre. Una vez disputada la sexta y última jornada, ya se ha confirmado de forma oficial qué selección accederá directamente a la cita mundialista, quién se jugará el billete en la repesca y qué selecciones han quedado eliminadas.

España, que hasta la fecha había pasado el rodillo en esta fase preliminar, vio frenada su racha triunfal ante Turquía (2-2). A pesar de este último tropiezo, 'La Roja' termina su paso por la fase de clasificación con un nada desdeñable balance de 16 puntos de los 18 disputados y un +19 en la diferencia de goles que le han permitido finalizar como líder de grupo y sellar su billete hacia el Mundial 2026.

La segunda posición de la clasificación, y por ende la posibilidad de disputar la repesca, va a parar para Turquía. Con el único asterisco de la sonrojante goleada ante España en la ida (0-6), los otomanos han tenido un paso por la fase clasificatoria más que digno, celebrando 4 victorias y acumulando un total de 13 puntos.

Turquía celebra uno de sus goles contra España en la fase clasificatoria para el Mundial 2026 / EFE

Georgia y Bulgaria, matemáticamente eliminadas antes de la disputa de la última jornada, saltaron al césped con la única motivación de cerrar su participación con buen sabor de boca. En este duelo intrascendente, la balanza se inclinó a favor de los leones, que pudieron celebrar su primera y única victoria gracias a los tantos de Rusev y Krastev.

Cómo queda el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2026?

España: 15 puntos (+19) Turquía: 12 puntos (+5) Georgia: 3 puntos (-7) Bulgaria: 0 puntos (-17)

Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.