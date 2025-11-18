Clasificación Mundial 2026
Así queda el grupo de España en la clasificación para el Mundial 2026
Consulta la posición de España en el grupo E tras la última jornada y que selecciones acceden al Mundial y a la repesca
El grupo E de las clasificaciones europeas para el Mundial 2026, en el que está encuadrado la selección española, tuvo su colofón este martes 18 de noviembre. Una vez disputada la sexta y última jornada, ya se ha confirmado de forma oficial qué selección accederá directamente a la cita mundialista, quién se jugará el billete en la repesca y qué selecciones han quedado eliminadas.
España, que hasta la fecha había pasado el rodillo en esta fase preliminar, vio frenada su racha triunfal ante Turquía (2-2). A pesar de este último tropiezo, 'La Roja' termina su paso por la fase de clasificación con un nada desdeñable balance de 16 puntos de los 18 disputados y un +19 en la diferencia de goles que le han permitido finalizar como líder de grupo y sellar su billete hacia el Mundial 2026.
La segunda posición de la clasificación, y por ende la posibilidad de disputar la repesca, va a parar para Turquía. Con el único asterisco de la sonrojante goleada ante España en la ida (0-6), los otomanos han tenido un paso por la fase clasificatoria más que digno, celebrando 4 victorias y acumulando un total de 13 puntos.
Georgia y Bulgaria, matemáticamente eliminadas antes de la disputa de la última jornada, saltaron al césped con la única motivación de cerrar su participación con buen sabor de boca. En este duelo intrascendente, la balanza se inclinó a favor de los leones, que pudieron celebrar su primera y única victoria gracias a los tantos de Rusev y Krastev.
Cómo queda el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial 2026?
- España: 15 puntos (+19)
- Turquía: 12 puntos (+5)
- Georgia: 3 puntos (-7)
- Bulgaria: 0 puntos (-17)
Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.
- Sergi Domínguez: 'No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo
- Bellingham se enfada tras ser sustituido y Tuchel responde: 'El comportamiento es clave
- ¡El Barça recibe la licencia 1B y regresará al Spotify Camp Nou este sábado!
- Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça
- Seis opciones para el Barça desde Rusia... caras, pero sin Euroliga
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubimendi
- El menisco, otra plaga en el Barça