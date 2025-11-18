Así queda el grupo de España en la clasificación para el Europeo sub-21 tras la victoria ante Rumanía

El grupo A de la fase clasificatoria para el Europeo sub-21, en el que está encuadrado la selección española, alcanza su ecuador tras la disputa de la quinta jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo al Europeo y qué selecciones quedarían eliminadas.

España completa la primera vuelta del grupo de forma impecable, contando por victorias los 5 partidos disputados hasta la fecha. Con este nuevo triunfo ante Rumanía, 'La Rojita' atesora 15 puntos de los 15 disputados y un imponente balance de 17 goles a favor y apenas 2 en contra.

Con la selección española disparada en lo alto de la clasificación, mucho más reñida se antoja la pelea por la segunda plaza. Finlandia es la selección que actualmente se encuentra afincada en esta posición gracias a los 10 puntos conseguidos hasta la fecha, pero Kosovo y Rumanía, con 8 y 7 unidades respectivamente, se mantienen al acecho.

Una vez disputado este último partido contra Rumanía, España alcanza el ecuador de esta fase clasificatoria y no volverá a salir a escena hasta finales de marzo de 2026, momento en el que medirá sus fuerzas ante Kosovo.

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en la fase clasificatoria para el Europeo sub-21?

España: 15 puntos (+15) Finlandia: 10 puntos (+13) Kosovo: 8 puntos (+9) Rumanía: 7 puntos (+0) Chipre: 3 puntos (-10) San Marino: 0 puntos (-27)

La fase clasificatoria para el Europeo sub-21 está compuesta por 9 grupos, 6 de ellos con 6 integrantes y los 3 restantes con 5 equipos cada uno. El acceso directo a la gran cita continental está reservado para las 9 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos y para el mejor segundo clasificado, mientras que las otras 8 segundas deberán acudir a la repesca.