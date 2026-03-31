Así queda el grupo de España en la clasificación para el Europeo sub-21 tras la victoria ante Kosovo

El grupo A de la fase clasificatoria para el Europeo sub-21, en el que está encuadrado la selección española, comienza a encarar su recta final tras la disputa de la séptima jornada. Te contamos cómo está la clasificación del grupo, quién accedería ahora mismo al Europeo y qué selecciones quedarían eliminadas.

España mantiene su racha triunfal en esta ronda previa, sumando su séptima victoria en los siete partidos disputados hasta la fecha. Los tantos de Gonzalo García y Pablo García brindaron a 'La Rojita' un nuevo triunfo, esta vez ante Kosovo, que le permite atesorar 21 puntos de los 21 disputados y un imponente balance de 26 goles a favor y apenas 2 en contra.

Con la selección española disparada en lo más alto de la clasificación, mucho más reñida se antoja la pelea por la segunda plaza. Finlandia es la selección que actualmente se encuentra afincada en esta posición gracias a los 16 puntos conseguidos hasta la fecha, pero Rumanía, con 13 unidades, se mantiene al acecho. Tras su última derrota, Kosovo dilapida prácticamente cualquier opción de arrebatarle el lugar a los nórdicos.

Una vez disputado este último partido contra Kosovo, España encara la recta final de esta fase clasificatoria y no volverá a salir a escena hasta finales de septiembre de 2026, momento en el que medirá sus fuerzas ante Finlandia. Lo que suceda en este duelo marcará profundamente la carrera por la primera posición del grupo.

Noticias relacionadas

¿Cómo está la clasificación del grupo de España en la fase clasificatoria para el Europeo sub-21?

España: 21 puntos (+24) Finlandia: 16 puntos (+24) Rumanía: 13 puntos (+4) Kosovo: 8 puntos (+6) Chipre: 3 puntos (-19) San Marino: 0 puntos (-39)

La fase clasificatoria para el Europeo sub-21 está compuesta por 9 grupos, 6 de ellos con 6 integrantes y los 3 restantes con 5 equipos cada uno. El acceso directo a la gran cita continental está reservado para las 9 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos y para el mejor segundo clasificado, mientras que las otras 8 segundas deberán acudir a la repesca.