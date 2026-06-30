Grimaldo: "Puedo jugar de extremo"

Alejandro Grimaldo ha vivido este martes un día feliz. Por fin ha cumplido su aspiración de regresar al fútbol español después de su paso por el Benfica y el Bayer Leverkusen, una vez dejó las categorías inferiores del FC Barcelona.

Grimaldo habló de su llegada al Atlético de Madrid y destacó que "he podido hablar un poco con el Cholo, me ha felicitado por estar con la plantilla y deseado suerte para el Mundial con el objetivo de ganar el próximo partido".

Del cuadro colchonero añadió que "mi objetivo era volver a España, desde el principio del mercado mi primer deseo era ir al Atlético, estoy muy feliz de estar ahí". Grimaldo matizó que "he estado muy feliz en Alemania, gracias al Bayer por lo que han hecho por mí, pero mi sueño era estar en el Atlético de Madrid".

Grimaldo todavía no ha debutado en el Mundial y podría jugar de extremo por las bajas: "Puedo ayudar en esta posicón, he marcado 14 goles esta temporada y sé lo que hacer en el campo contrario".

Julián Álvarez

El valenciano quería estar "en un equipo de la Champions que lucha por todo" y sobre Julián Álvarez dijo que "no entro en su situación, solo sé lo que se dice en la prensa", si bien dijo que "es uno de los mejores del mundo".

Grimaldo dijo que, pese a otras opciones, "solo quería la oportunidad del Atlético de Madrid, yo estaba centrado en el Mundial y hoy es un día muy feliz porque todo se ha hecho oficial".

En alerta

De las eliminaciones sorprendentes de Alemania y Países Bajos dijo que "nos pone en alerta, pero sabíamos que en un Mundial te puede pasar de todo, como se vio frente a Cabo Verde".

"Se hace complicado no jugar minutos, estoy en una forma increíble, pero hay que respetar a los compañeros y al míster. Es difícil no poder ayudar en el campo, intento ayudar fuera y estar preparado para mi momento", afirmó.

Sobre la preparación de la tanda de penaltis, Grimaldo dijo que "la hemos preparado y la seguiremos preparando". Y en cuanto a los extremos concluyó que "no nos falta de nada, pero puedo jugar en las dos posiciones, de lateral o extremo".