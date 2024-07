Grimaldo: "De la Fuente ha hecho que Lamine o Nico se suelten, les ha dado confianza"

El jugador que mejor conoce a Alemania, rival de España en cuartos de final de la Eurocopa 2024, es Alejandro Grimaldo. Uno de los hombres claves del año histórico del Bayer Leverkusen advierte del peligro de Wirtz y Musiala, señala la importancia de alejar del balón a Toni Kroos y confiesa haber visto aspectos del rival con el cuerpo técnico. Lo que desconocía y está convencido de que ningún compañero sabe es que España nunca ganó al anfitrión de un gran torneo.

Su crecimiento profesional tocó techo en una temporada que va a ser difícil que Grimaldo logre igualar. Sus 12 goles y 17 asistencias le hacen sentirse "de los mejores laterales izquierdos del mundo, por no decir el mejor", pero no está siendo titular en la Eurocopa. España tiene a los dos mejores laterales de la temporada en Europa, se repitió en cada análisis previo, pero a la hora de la verdad Luis de la Fuente sorprendió con Marc Cucurella y su rendimiento le ha hecho indiscutible.

Y Grimaldo lo lleva bien. Ha creado incluso una gran amistad con su 'rival' por el puesto. Con 'Cucu' comparte las horas largas de concentración y reivindica incluso al seleccionador Luis de la Fuente, la clave para que Lamine Yamal y Nico Williams brillen jugando sin presión. "Nico está siendo el mejor jugador de la Eurocopa", asegura antes de analizar a Alemania convencido de que manteniendo su identidad España estará en semifinales.

Grimaldo y Cucurella, los laterales izquierdos de la selección española que pasaron por la cantera del Barcelona y triunfan fuera. ¿Cómo se explica?

Son muchos factores, es difícil llegar al primer equipo del Barça, no todos lo consiguen. A veces no es por talento, es simplemente porque no estás en el momento adecuado. Es lo que me pasó pero el fútbol no se acaba en Can Barça, hay muchos sitios donde puedes ir y crecer. Gracias al trabajo hoy estoy en la selección española.

El fútbol no se acaba en Can Barça, hay muchos sitios donde puedes ir y crecer

¿Tenía de referente el futbolista que tapó el hueco del primer equipo, Jordi Alba?

Me ha gustado siempre Marcelo. Su estilo de juego era muy parecido a la idea que tenía yo como jugador. Es un lateral que me gustaba mucho, que me inspiraba y uno de los jugadores que más seguía.

Si la oportunidad no llama, construye una puerta...

Efectivamente, es lo que me ha pasado en los últimos años. Siempre tenía las ganas de venir a la selección, pensaba que podía haber tenido la oportunidad antes pero como bien dice esa frase que me tatué, me ha hecho seguir trabajando, no decaer en ningún momento para hoy estar aquí y cumplir el sueño de jugar una Eurocopa. Siempre he pensado en que el trabajo y no venirte abajo hace que al final consigas tus objetivos.

¿Qué factores ayudan a que en un momento su carrera dé el giro que ha dado?

Hay muchas claves detrás de un jugador, la alimentación es clave, estoy obsesionado con la recuperación, con el trabajo, con cuidarme y eso hace que los cuatro últimos años no haya tenido ninguna lesión. He podido jugar 50 o más partidos por temporada y se debe a que después de salir del terreno de juego ya estoy recuperando, como bien, haciendo gimnasio, prevención, muchas cosas. Pensé que todo tenía un por qué, cada lesión lo tiene y cambié mi alimentación. Siempre me había alimentado bien pero ahora es todo muy obsesivo, como la recuperación, los estiramientos. En mi primer año en el Leverkusen han flipado porque llego el primero al gimnasio y salgo el último. Siempre estirando y recuperando. Eso es clave para haber llegado a ser el jugador que soy y tener muchos años por delante.

Me llevo muy bien con Cucurella y eso no va a cambiar a pesar de que él esté jugando más que yo en este momento

No es normal la gran relación que mantiene con Cucurella, su rival por la titularidad

No es normal (ríe), pero bueno es diferente en mi caso, que ahora soy el que no está jugando, a cuando eres más joven. Tengo esa madurez, sé diferenciar lo importante y es el equipo, conseguir esta Eurocopa. Para ello el buen ambiente es clave. Me llevo muy bien con Cucu y eso no va a cambiar, a pesar de que él esté jugando más que yo en este momento sigo pensando que estoy aquí para ayudar y todo lo que he hecho esta temporada no pierde valor por no jugar tanto ahora. Confío mucho en mí y en mi fútbol, tenemos muy buena relación y nada lo va a cambiar.

En los análisis previos a la Eurocopa se decía que España era más equipo que individualidades pero que en los laterales tenía los dos mejores de la temporada...

Yo tampoco lo esperaba porque estoy en el mejor momento de mi carrera, a un nivel muy alto pero el fútbol viene así. Somos laterales diferentes, el míster entiende que Cucu aporta otras cosas que van mejor al sistema y lo que quiere cada partido. Lo he aceptado pero no quita el mérito a una temporada en la que he sido de los mejores laterales izquierdos del mundo por no decir el mejor. Los números así lo dicen, las exhibiciones y títulos también. Estoy para ayudar al equipo cuando el míster me necesite.

Es una especie de 'espía alemán' en el vestuario, ¿le han preguntado sobre Alemania en el cuerpo técnico?

A estas alturas nos conocemos todos y más a ese nivel que tiene Alemania. Sabemos como juegan todos pero es verdad que alguna pregunta me han hecho sobre algún jugador del Leverkusen y he podido ayudar porque los conozco más de entrenar con ellos.

¿Qué debe dar respeto de Alemania?

Es un equipo top, uno de los favoritos a ganar la Eurocopa porque tiene a jugadores que están entre los mejores del mundo en su posición. Hay que tener cuidado con muchas cosas. Sobre todo tiene a Toni Kroos que es un jugador que con pelota se siente muy cómodo, vamos a intentar quitársela y luego jugadores como Wirtz o Musiala te pueden romper el partido en cualquier momento, son muy peligrosos. Tenemos que salir a hacer nuestro partido como estamos haciendo hasta ahora. Así todo irá bien.

Esperemos que (la carrera deportiva de Kroos) se acabe el viernes porque significará un éxito para nosotros. Le deseo mucho éxito en su nueva vida

Puede ser el último día de Kroos ante un país al que adora como España.

Todo el mundo se extraña de que lo deje porque está en un gran momento de su carrera, jugando a uno de sus mejores niveles pero al final es una decisión que toma él. Esperemos que se acabe el viernes porque significará un éxito para nosotros. Le deseo mucho éxito en su nueva vida.

Musiala está respondiendo a la presión bajo el foco de jugar en su país. ¿Es el gran peligro a vigilar de cerca?

Hay muchos, Musiala es muy desequilibrante, un jugador muy especial. pero también lo es Wirtz. Son jugadores que en cualquier momento te pueden marcar la diferencia. Son dos de los mejores de la Bundesliga, de un nivel increíble, pero Alemania no es solo ellos. Tienen a Sané o Havertz que también castigan cualquier despiste.

Musiala es muy desequilibrante, un jugador muy especial. pero también lo es Wirtz... Sané o Havertz también castigan cualquier despiste

Los grandes clubes siguen de cerca a Wirtz...

No me extraña porque tiene una calidad increíble, es muy desequilibrante, tiene gol y una visión privilegiada. Es verdad que en la selección coincide con Musiala en la misma posición, se ven un poquito tapado el uno por el otro y hay uno que tiene que cambiar de lado pero ambos son increíbles. Hay que tenerlos en cuenta porque son muy peligrosos.

España ha demostrado mucha personalidad en la Eurocopa, ¿debe temer más Alemania?

Nosotros tenemos que tener respeto pero salir a jugar nuestro fútbol como sabemos. Lo bueno es que nos sabemos adaptar a diferentes fases del juego y eso nos hace muy peligrosos. Va a ser un bonito partido. Estamos confiados en que lo vamos a ganar.

Con 28 años se sentirá mayor al lado de Lamine Yamal.

Cuando veo a Lamine igual sí (risas), pero me ha tocado venir en este momento de mi carrera, me siento muy joven por todo lo que me cuido pero es verdad que te preguntas cómo puede ser al ver lo que hace siendo tan joven. Aquí estamos para ayudarle en todo lo que se puede, crecer y que salga beneficiado el equipo.

Se le ha dado normalidad por verle ya en varios partidos, pero con 16 años es de todo menos normal lo que está haciendo sin presión en una Eurocopa.

Es increíble, tiene un talento que no es normal y el nivel que está mostrando se debe mucho al míster. Luis ha dado mucha confianza a los jugadores jóvenes, les ha hecho que se suelten y es porque les transmite que están en casa, les pide que jueguen con confianza y a pesar de la edad logra que se suelten y jueguen como saben. Todo es gracias al talento de Lamine pero también a la confianza que le da el míster.

Es verdad que te preguntas cómo puede ser al ver lo que hace (Lamine Yamal) siendo tan joven. Aquí estamos para ayudarle en todo lo que se puede, crecer y que salga beneficiado el equipo

¿Ve a Nico Williams como uno de los jugadores de la Eurocopa?

Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Lo había visto pero apenas había entrenado con él y es un jugador increíble. Está siendo el mejor jugador de la Eurocopa porque está desequilibrando de una manera alucinante.

¿Qué análisis hace de la evolución del estilo de España?

Soy de los que piensa que el fútbol está cambiando mucho y ahora se lleva mucho el fútbol vertical con jugadores rápidos en banda, laterales que también se pueden meter por dentro, que eso da mucho a un equipo. Lo vemos en los mejores equipos del mundo, el lateral ha cambiado mucho porque antes solo iba por fuera y ahora se alterna. Eso hace que seamos muy desequilibrantes a la hora de atacar. El míster ve el potencial que tiene en las bandas y le ha dado paso pero la clave es que la capacidad que tenemos para adaptarnos a diferentes registros que hemos tenido en cada partido.

Nunca se ha ganado en Eurocopa o Mundial a la anfitriona.

Desconocía ese dato y creo que si preguntas dentro a todo el equipo tampoco saben que nunca se ganó al anfitrión. Estamos motivados porque queremos ganar esta Eurocopa, estamos preparados, tenemos el nivel para conseguirlo. Lo dijimos antes de empezar que veníamos para ganar y jugar ante Alemania, en su país y tener la oportunidad de dejarles fuera nos motiva mucho. Es a lo que vamos con todo.