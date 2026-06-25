Grimaldo, sobre el día a día de la selección española en el Mundial: "Hacía años que no jugaba a esto"

La selección española afronta la recta final de la fase de grupos del Mundial tras casi tres semanas de convivencia ininterrumpida en la concentración. Después del empate inicial ante Cabo Verde y la victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí, el equipo se prepara para un duelo clave contra Uruguay.

Alejandro Grimaldo ha contado en una entrevista con Ibai Llanos cómo es realmente el día a día de los internacionales: "Nos levantamos por la mañana sobre las 9, vamos a desayunar y a entrenar".

Las familias no viven con los jugadores en la concentración, sino en hoteles aparte y aprovechan los momentos libres para verlas: "Después de entrenar comemos, y normalmente tenemos que descansar un poquito. Luego tenemos un poco libre para ver a las familias hasta la hora de la cena".

Con el paso de los días, la convivencia se hace más pesada, aunque el ambiente es bueno dentro del grupo: "Todos nos llevamos bien. Sí que es verdad que se hace un poco pesado porque son muchos días juntos y poco por hacer aquí, pero al final es un mes y medio de nuestras vidas que es algo bonito para todos intentar conseguir el Mundial".

España celebrando el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial / Europa Press

Grimaldo ha explicado que todos los jugadores cuentan con una habitación individual y que la alimentación está muy controlada durante el torneo: "Tenemos un buffet, tenemos muchas opciones para comer. Ponen carne, pescado, patata, pasta, boniato, verduras y ensalada".

El lateral izquierdo ha comentado que en el tiempo libre, los futbolistas juegan al golf, pero que también juegan a videojuegos: "Yo llevaba unos tres años sin jugar a la Play y me he puesto a jugar ahora. Imagínate las horas que pasamos aquí aburridos".

El videojuego más popular es Call of Duty: Modern Warfare, aunque también compiten en NBA 2K. "Somos cinco y tenemos un equipo", explicó. Su quinteto lo forman Cucurella, Baena, Pedro Porro, Borja Iglesias y él mismo, mientras que se enfrentan a Joan García, Víctor, Eric García, Pedri y Dani Olmo.

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Sobre el seguimiento de otros partidos, Grimaldo ha asegurado que "si es un partido bueno" sí que lo ve, pero que en la fase de grupos ha visto algún encuentro mientras cenaba. Sin embargo, ha dejado claro el enfoque del grupo: "Nosotros estamos pendientes de nosotros. Tenemos un objetivo muy claro y tampoco nos centramos mucho en lo demás. Vamos con mucha confianza".