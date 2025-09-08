La gran diferencia entre De la Fuente y Ancelotti

Una de las máximas de Luis de la Fuente es que siempre priorizará la salud de los jugadores ante que cualquier partido. Palabras que no son vacías, como se ha visto en la gestión de futbolistas que han tenido una pequeña molestia y han sido sustituidos, como es el caso de Nico Williams en el último partido de España frente a Turquía. De la Fuente dosifica a los futbolistas, algo que parece que Carlo Ancelotti no hará, como mínimo con Raphinha.

Brasil ya está clasificada para el Mundial del 2026 y Ancelotti, mientras ha dejado en casa a Vinicius, Rodrygo o Militao, se ha llevado a Raphinha. De la Fuente, por su parte, ha medido muy bien los esfuerzos de los futbolistas. En el caso del Barça, ninguno de los seis internacionales ha disputado los 180 minutos de los encuentros oficiales para la Copa del Mundo frente a Bulgaria y Turquía.

España se la jugaba en el inicio de la fase de clasificación y ha sido un vendaval. Dos goleadas a domicilio para sumar seis puntos. Unos partidos que ha jugado a tope, aunque sin exprimir a sus futbolistas. La ventana de septiembre siempre es delicada por ser el inicio de temporada y el riesgo de lesión puede ser más alto que cuando los jugadores estén rodados.

Ancelotti no piensa lo mismo con Raphinha a quien le dio 79 minutos ante Chile y todo apunta a que jugará en la salvajada que significa el partido ante Bolivia, en El Alto a 4.100 metros de altura. 'Rapha' llegará justo de esfuerzos para disputar el encuentro del domingo ante el Valencia en el regreso a la Liga.

Pedri y Lamine, los que más

Con España, Pedri es el jugador que más minutos ha acumulado con 158, seguido de Lamine Yamal, sustituido en los dos encuentros, con 152. Pedri marcó dos goles en Turquía, mientras que Lamine ha repartido tres asistencias, dos de ellas a Merino y una tercera a Ferran Torres. Su rendimiento ha sido óptimo.

Por detrás de ellos se encuentra Ferran Torres, quien salió de urgencia en Konya por la lesión de Nico Williams y jugó 46 minutos, mientras que Pau Cubarsí disputó los segundos 45 minutos en Sofía después de que Le Normand viera una tarjeta amarilla.

Lamine Yamal fue sustituido en el segundo tiempo frente a Turquía / Associated Press/LaPresse / LAP

El quinto blaugrana es Fermín López, quien salió a falta de 22 minutos en Turquía. El canterano ya puede jugar con la tranquilidad de saber que se quedará en el Barça tras la oferta del Chelsea. De la Fuente lo quiso premiar por su gran actitud y disputó su segundo encuentro oficial con la absoluta después de haber jugado frente a Albania en la Eurocopa.

El sexto barcelonista es Dani Olmo, con 19 minutos frente a Bulgaria. El egarense está a tope para engancharse a la competición frente al Valencia en la posición de media punta que en la Roja tiene más complicada por la decisión de De la Fuente de jugar con Pedri un tanto más avanzado.

Los internacionales españoles del Barça y estarán este lunes en Barcelona para poder entrenarse con normalidad. Ninguno de ellos ha salido tocado de dos partidos a priori intensos como eran Bulgaria y Turquía a domicilio.

De la Fuente cumple con su palabra de cuidar a sus pupilos, a diferencia de Carlo Ancelotti quien lo hace en función de la camiseta que vistan.