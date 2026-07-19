Graham Scott, ex árbitro de la Premier: "La entrada de Mac Allister a Olmo era tarjeta"

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se está viviendo con una tensión máxima y la Albiceleste, ante el dominio de la Roja en el juego, ha apretado el acelerador en 'el otro futbol'. Dani Olmo es uno de los jugadores españoles que más ha sufrido las salidas de tono por parte de los jugadores de Lionel Scaloni, especialmente cuando recibió una dura entrada de Alexis Mac Allister.

Incluso los observadores impaciales vieron claro que la entrada del centrocampista argentino había sido desmesurada. Por ejemplol, el, exárbitro de la Premier League Graham Scott, que opinó así sobre la entrada de Mac Allister a Dani Olmo:

“Es una tarjeta amarilla clara por juego imprudente. Entró demasiado rápido, luego golpeó a su oponente con el pie delantero y la segunda pierna", argumentó el excolegiado británico. “Me sorprende (que no viera la amonestación) porque el cuarto árbitro tiene una visión perfecta de la jugada, por lo que podría haber aconsejado en consecuencia" al colegiado principal, el esloveno Slavko Vincic.

España ha dominado la mayor parte de los minutos del primer periodo y ha llevado la iniciativa del juego. Argentina ha respondido con una fuerte presión sobre los jugadores de Luis de la Fuente, en ocasiones como la mencionada con un exceso de fuerza.

La primera tarjeta para los jugadores de la albiceleste no llegó hasta el minuto 41 por una entrada de Lisandro Martínez sobre Oyarzabal que intentaba arrancar el contragolpe. Antes habían perdonado también la cartulina amarilla a Tagliafico por sus entradas sobre Lamine Yamal.