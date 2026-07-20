La gorra de Ferran Torres "Made Spain great again" en honor a Trump

Ferran Torres, héroe de la final del Mundial 2026, apareció en los festejos de la selección española con una gorra roja que no pasó desapercibida. En ella se leía "Make Spain Great Again", una adaptación del lema popularizado por Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016. El mensaje, directo y simbólico, acompañó al autor del gol decisivo en la prórroga ante Argentina, el tanto que devolvió a España a la cima del fútbol dieciséis años después de Sudáfrica 2010.

El gesto se produjo apenas unas horas después de que el propio Trump apareciera en la imagen del alzamiento del trofeo por parte de Rodri Hernández en el MetLife Stadium de Nueva York, donde presenció la final en directo.

Un campeón con mensaje

La selección dirigida por Luis de la Fuente ha conquistado su segunda estrella con un estilo reconocible y un compromiso absoluto con el país. Ferran, protagonista indiscutible, celebró el título en Madrid luciendo la gorra que ha dado la vuelta al mundo, convertida ya en uno de los símbolos del triunfo español.

El delantero del FC Barcelona, aclamado por cientos de miles de aficionados durante la rúa, recibió muestras de cariño constantes mientras la frase de su visera se viralizaba en redes sociales. La bandera de España en el lateral de la gorra reforzaba el guiño que muchos interpretaron como una declaración de orgullo nacional en un momento histórico para el deporte español.

Madrid, tomada por dos millones de personas

Según la Delegación del Gobierno, dos millones de españoles abarrotaron las calles de la capital para celebrar el título mundial. La selección recorrió Madrid en un autobús descapotado entre cánticos, fotografías y una euforia colectiva que convirtió la ciudad en una fiesta interminable.

Entre los momentos más comentados de la jornada, además de la gorra de Ferran, destacó la divertida imitación del baile de Trump por parte de Mikel Merino, que provocó risas incluso del propio presidente estadounidense.

Un lema que ya forma parte del festejo

"Make Spain Great Again" se ha convertido en una de las frases más repetidas del día. Su parecido con el eslogan original de Trump, "Make America Great Again", ha generado debate y curiosidad, pero también ha servido para encapsular el sentimiento de un país que vuelve a sentirse grande en el fútbol mundial.

La selección española, campeona en Nueva Jersey y celebrada en Madrid, ha dejado imágenes para el recuerdo. Y entre todas ellas, la gorra de Ferran Torres se ha consolidado como el símbolo inesperado de un triunfo que ya es historia.