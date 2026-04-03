Gonzalo Miró se basa en la 'teoría del reemplazo' tras los cánticos en Cornellà: "Como si fuera algo que nos sorprendiera"

Sigue la inquietud acerca los acontecimientos que sucedieron la noche del martes en el RCDE Stadium. La Federación teme que se deterioren las relaciones con la selección tanto de Egipto como Marruecos, teniendo en cuenta que en el año 2030 se celebra el Mundial con España y Marruecos, además de Portugal, como anfitriones.

La selección de Egipto, incluso, llegó a un acuerdo con España para determinar el mejora horario posible para ambos para disputar el amistoso. Las relaciones siempre han sido buenas. Sin embargo, el embajador de Egipto, Ehab Ahmed Badawy, no quiso generalizar sobre el ataque xenófobo en el RCDE Stadium.

Ahmed recalcó que "en absoluto pienso que España sea un país racista. De hecho, mi experiencia personal en España me demuestra totalmente lo contrario. La hospitalidad de España con los extranjeros es un modelo a imitar. Los Reyes de España nos visitaron dos veces el año pasado. Hay una relación de amistad entre ambos países".

El fútbol pasó a ser política

En la Cope, Gonzalo Miró pasó por 'El Partidazo de la Cope', y abordó la controversia surgida por los cánticos de carácter islamófobo. El tertuliano reaccionó con firmeza ante lo sucedido, asegurando que es "imposible no llevárselo a la política, porque es que es política".

En su intervención, explicó que este tipo de comportamientos no pueden analizarse de forma aislada, ya que, en su opinión, están influenciados por determinados discursos presentes en la esfera pública. Por ello, insistió en que lo ocurrido en el estadio tiene un trasfondo más amplio.

Miró señaló que no resulta sorprendente que se produzcan estos episodios "cuando hay partidos políticos que defienden la teoría del reemplazo". Según su análisis, este tipo de ideas pueden calar en una parte de la población que termina adoptándolas.

Además, apuntó que cuando se habla "de gente que viene de fuera, que no es de raza blanca, que no es cristiana, y que viene a sustituir a los que estamos aquí", existe el riesgo de que algunos individuos interioricen ese mensaje y lo reproduzcan en otros contextos.

El comentarista consideró que el entorno de un estadio de fútbol facilita este tipo de conductas, ya que reúne muchos factores que intensifican las emociones colectivas. En ese escenario, el aficionado que asume ese discurso puede trasladarlo directamente a los jugadores.

En ese sentido, explicó que el mensaje que se transmite es claro: "Tú aquí no, porque vienes a quitarme lo mío", lo que refleja una actitud de rechazo basada en prejuicios.

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Por su parte, un jugador de la selección expresó su malestar públicamente, afirmando que "como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", y calificando a los responsables como "ignorantes y racistas", mientras las autoridades iniciaban una investigación sobre lo sucedido.