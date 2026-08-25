Gonzalo y Espí, el cambio que se avecina para De la Fuente

La campeona del mundo volverá a escena a finales de septiembre con una ventana de dos semanas para afrontar cuatro partidos de la UEFA Nations League. Unos partidos en los que Luis de la Fuente mantendrá el bloque de la campeona del mundo, pero todo apunta a que introducirá algún retoque, como es habitual, aprovechando el estado de forma de alguno de los futbolistas seleccionables.

En este sentido, España puede potenciar su plan B para el delantero centro. En el Mundial conquistado en Nueva Jersey, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias eran los tres puntas, en este orden. Y la jugada le salió bien ya que Ferran fue el héroe con su tanto en la final, mientras que Oyarzabal fue el pichichi del equipo con cinco dianas. Sin embargo, Borja Iglesias tuvo un papel testimonial jugando solo los minutos de descuento ante Portugal.

Este sitio baila y se han incorporado dos jugadores jóvenes al abanico de posibilidades: Gonzalo García y Carlos Espí. Ambos han arrancado bien con sus equipos. El flamante fichaje del Fulham marcó en su debut ante el Chelsea, mientras que Espí hizo lo propio con el Real Madrid permitiendo a los blancos sumar los tres puntos ante el Espanyol en Cornellà.

Carlos Espí celebra su gol ante el Espanyol / Dani Barbeito / SPO

Gonzalo ya debutó ante Irak en el amistoso preparatorio para el Mundial del 2026 en el que fue uno de los nueve jugadores citados como futbolista de apoyo. Luis de la Fuente tiene muy en cuenta a un jugador que ha brillado en todas las categorías inferiores. El Fulham ha pagado 40 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos de un delantero que apunta muy alto.

Por su parte, Carlos Espí estuvo en la prelista para el Mundial y De la Fuente lo tuvo en mente para ejercer el papel de Joselu en su día. Un rol que puede desarrollar a partir de ahora en la absoluta. A sus 21 años, el Madrid pagó su cláusula de 25 millones de euros al Levante para incorporarle.

En el ejercicio anterior fue clave para la salvación del conjunto granota, mientras que ha caído de pie en el Madrid de José Mourinho, quien le ha dado confianza desde el primer momento como alternativa a su poderoso ataque.

UEFA Nations League

De la Fuente está atento a todos los jugadores que pueden hacerse un hueco en la Roja. El técnico quiere mantener el nivel competitivo del equipo y mantener el primer puesto del Ranking FIFA como mejor selección, reafirmándolo en la UEFA Nations League.

España vuelve a escena el 26 de septiembre en Wembley ante Inglaterra en un duelo de altos vuelos, posteriormente se mide a Croacia el 29 de septiembre en Sevilla, siguiendo el choque frente a la República Checa en Oviedo del 3 de octubre para finalizar el periplo el 6 de octubre en Split frente al combinado croata nuevamente.

La Inglaterra de Bellingham será el primer rival de España con la segunda estrella / Alberto Boal / EFE

Una ventana de dos semanas en un calendario FIFA que ha cambiado, reduciendo a dos ventanas los parones internacionales a final de año. El primero congrega cuatro partidos en octubre, mientras que el segundo será en noviembre con los duelos de España en Chequia y contra Inglaterra en el Metropolitano.

España busca una de las dos primeras plazas para clasificarse de cara a los cuartos de final de la competición y luchar por estar en la 'Final Four' de junio, tratando de recuperar el título que ganó en 2023 en los Países Bajos.