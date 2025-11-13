Georgia no se lo toma a broma

Los números no deben confundir a España en su partido en el Dinamo Arena de Tiflis. La Selección ha vencido en 8 de los 9 enfrentamientos con los georgianos y la única derrota fue en un amistoso en 2016. Sin embargo, las sensaciones siempre han sido las propias de un partido complicado en el que no cabe la relajación.

Georgia está virtualmente eliminada en el camino hacia el Mundial 2026 con solo 3 puntos. Debería ganar los dos encuentros que le restan por goleada a España y Bulgaria y esperar también un pinchazo turco. Su misión es casi imposible.

Sagnol convoca a los mejores

Pese a ello, Georgia se juega su prestigio y quiere dar la cara como siempre. Willy Sagnol ha citado a sus mejores hombres y no habrá descansos. Desde la portería a la delantera, Georgia tiene un equipo que puede hacer daño, sobre todo en su estadio. La cuestión patriótica es un plus para un combinado tradicionalmente batallador. A su espíritu de lucha ha sumado en los últimos tiempos una calidad apreciable.

La mejor muestra es la presencia de Kvaratskhelia, del PSG. El delantero ya estuvo en Elche en la victoria española por 2-0, pese a que tenía molestias, y esta vez ya totalmente recuperado será un puñal para España.

Pedro Porro, el teórico lateral derecho titular, ya lo sufrió en la apurada victoria en la temporada 2020/21, en la clasificación para el Mundial del 2022. El futbolista del cuadro parisino se dio a conocer al mundo en aquel partido que España ganó en el tiempo de descuento con un golazo de Dani Olmo (1-2). Porro fue sustituido por Marcos Llorente, la misma alternativa que en esta ocasión, aunque el sufrimiento fue constante hasta el final del partido.

Uno de los mejores porteros del mundo

Georgia también tiene a uno de los mejores porteros del mundo, Mamardashvili, del Liverpool, quien despuntó en Valencia y ahora ocupa una de las mejores porterías del continente.

Kvaratskhelia no estará solo en ataque ya que también cuenta con Mikautadze, del Villarreal o a Kochorashvili, del Sporting de Portugal

Un equipo ante el que habrá que tener mucho respeto. España si gana lo tendrá hecho para el Mundial y no se la jugará en la última bala frente a Turquía del martes en Sevilla.

Georgia ha pinchado en este grupo, pero viene de hacer una buena Eurocopa, cayendo ante España, pero adelantándose en el marcador en los octavos final (4-1). La Roja tuvo momentos de nerviosismo que le costó gestionar de no ser por un Rodri fantástico, autor del gol del empate y comandando en todo momento a sus compañeros.

España no se confiará, y cerrar la clasificación en la lejana Tiflis será una fenomenal manera de prolongar hasta 30 los partidos sin perder con De la Fuente y poder dar descanso a titulares el martes en La Cartuja, en el encuentro frente a Turquía que cerrará la fase de clasificación mundialista para la Roja.

La posible alineación de Georgia contra España:

El XI de Georgia: Mamardashvili (p), Kakabadze, Kashia, Lochosvili, Goglichidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Lominadze, Davitashvili, Kvaratskhelia y Mikautadze.

Suplentes: Gugshashvili (ps), Kereselidze (ps), Narimanidze (p), Kiteishvili, Gagnizde, Mamuchashvili, Sigua, Tsitaishvili, Abuashvili, Tabatadze, Zvivadze, Kvernadze y Guliashvili.