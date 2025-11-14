Georgia - España: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026

España afronta el último parón de 2025 con los deberes por hacer. Aunque la 'Roja' ha realizado una fase clasificación perfecta, con doce puntos de tantos posibles, todavía necesitan una victoria más para asegurar virtualmente su presencia en el próximo Mundial. Este sábado a las 18 horas, la selección española tiene el primer 'match-ball' en el estadio Boris Paichadze, donde se enfrenta a Georgia.

Ambos combinados se midieron hace poco más de un mes en Elche, partido que España ganó 2-0 sin apuros. No obstante, el conjunto de Willy Sagnol no lo pondrá tan fácil en Tiflis, pese a que sus opciones mundialistas se han disipado. Unos días después del encuentro en tierras ilicitanas, los chicos de Luis de la Fuente arrollaron a Bulgaria por 4-0, manteniendo la portería a cero por cuarto duelo consecutivo.

Los georgianos, por su parte, cayeron contra Turquía 4-1 en el choque que dilapidó sus esperanzas para acceder, como mínimo, a la repesca. El equipo de Sagnol solo suma tres puntos, por los nueve de los otomanos o los doce de los españoles. Aun así, recibir a la campeona de Europa en casa, a la que no han ganado en los seis últimos enfrentamientos, supone un extra de motivación.

Para el crucial partido de este sábado, Luis de la Fuente tiene la enfermería a rebosar. El riojano no podrá contar con Carvajal, Rodri, Nico Williams y Lamine Yamal, ya ausentes en octubre. A ellos se les han sumado Pedri y Le Normand. El seleccionador georgiano, Willy Sagnol, también tiene varios lesionados de relevancia, como Mikautadze, jugador del Villarreal, Kakabadze, Sigua, Gagnidze y Kochorashvili, este último sancionado por acumulación de tarjetas.

HORARIO DEL GEORGIA - ESPAÑA

El partido entre el combinado georgiano y la selección española, correspondiente a la quinta jornada de la clasificación para el Mundial 2026, se disputará este sábado 15 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Boris Paichadze, de Tiflis.

DÓNDE VER EL GEORGIA - ESPAÑA

El Georgia - España se podrá ver en directo en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.