España - Georgia: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026

España puede dejar encarrilada su presencia en el Mundial de 2026 en este parón de octubre con dos encuentros en territorio español. Los futbolistas de Luis de la Fuente se medirán este sábado en Elche a Georgia, rival al que ya derrotaron en los octavos de final de la pasada Eurocopa por 4-1. La selección llega al partido con pleno de victorias, después de arrasar a Bulgaria y Turquía en las primeras dos jornadas de clasificación en el mes de septiembre, anotando nueve goles y dejando en ambos duelos la portería a cero.

Georgia, por su parte, aterriza en el Estadio Martínez Valero como segunda de grupo, con una victoria y una derrota en su haber. Los georgianos cayeron en el choque inaugural frente a los otomanos, mientras que dejaron atrás las malas sensaciones imponiéndose a la cenicienta del grupo, Bulgaria.

PROBLEMAS EN LOS EXTREMOS

La selección española no podrá contar con sus dos baluartes ofensivos, Nico Williams y Lamine Yamal. El futbolista vasco ya pudo disputar unos minutos en la victoria del Athletic contra el Mallorca, pero el seleccionador riojano ha decidido darle tiempo para alcanzar su nivel, tras un mes en el dique seco. Por otro lado, el '10' del Barça, aunque inicialmente entró en la lista, fue descartado tras conocerse que estará fuera de los terrenos de juego durante dos semanas.

Ferran Torres marcó el cuarto gol de España frente a Turquía / Khalil Hamra / AP

El lugar de Nico lo ocupará Ferran Torres, que abandonará la posición de '9' para ocupar la banda izquierda. El de Foios viene en un gran estado de forma, tras anotar cinco goles en los primeros diez partidos esta temporada. Más dudas hay con el sustituto de Lamine Yamal. El andaluz Jesús Rodríguez cuenta con la confianza del seleccionador, con quien debutó en la pasada ventana. Sin embargo, no se descarta la presencia de Yéremy Pino y situar a Ferran en banda derecha.

HORARIO DEL ESPAÑA - GEORGIA

El partido entre la selección española y el combinado georgiano, correspondiente a la tercera jornada de la clasificación para el Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de octubre a las 20.45 horas en el Estadio Martínez Valero, de Elche.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - GEORGIA

El España - Georgia se podrá ver en directo en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.