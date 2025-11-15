En directo
"Soy un enamorado de Rodri, pero Zubimendi es ahora indiscutible. Y no lo quiso el Madrid"
"Soy un enamorado de Rodri, pero Zubimendi es ahora indiscutible. Y no lo quiso el Madrid". Manolo Lama en la COPE
"Esto del truco de despistar en el penalti me parece una gilipollez". Antonio Romero en la SER
"Se rebota la gente en Georgia por el penalti a favor de España". Antonio Romero en la SER
"Lo va a tirar Oyarzabal que es quien lo tiene que tirar. Otra cosa es que lo meta". Manolo Lama en la COPE
"Este árbitro, en temas de rojas y penalti, no ve una". Iturralde en la SER
"Tiene la mano abierta, es penalti claro". Tomás Roncero en la SER
Georgia bastante tiene con poder tener el balón. Manolo Lama en la COPE
Tengo muy poquito miedo al partido. Alfredo Relaño en la COPE
